Противодействует силам, которые поддерживает ЧВК 'Вагнер': эксклюзивное видео работы ГУР в Судане

Бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины действительно проводили наземные операции в Судане. Там они боролись с силами, поддерживающими российскую частную военную компанию "Вагнер".

В распоряжении OBOZ.UA появились эксклюзивные кадры одной из таких секретных операций украинских разведчиков. Источники рассказали ее подробности (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Напомним, что 20 сентября издание CNN приписало военной разведке Украины серию дроновых ударов и наземную операцию в Судане. Речь шла об атаках на боевиков "Сил быстрой поддержки" (англ. Rapid Support Forces, RSF), поддерживаемых "Вагнером".

Видео дня

Также в сети появились кадры, как малый беспилотник с воздуха сбросил взрывчатку на объект в Судане. Отмечалось, мол, это "украинский" метод удара.

Тогда в ГУР МО заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию об участии украинских разведчиков в обсуждаемом событии.

Ныне шеф-редактор OBOZ.UA Орест Сохар опубликовал в своем Telegram-канале "Орестократія" кадры от источников в спецслужбах, которые показывают работу ГУР в Судане.

"Мои источники в погонах передали это видео, тем самым подтвердив информацию. Украинские спецназовцы противодействуют суданским "Силам быстрой поддержки", поддерживаемым "Вагнером", – подчеркнул он.

Недавно глава украинской военной разведки Кирилл Буданов подтвердил участие ГУР в операциях на Африканском континенте. Он также предупредил, что "Украина будет уничтожать российских военных преступников во всех уголках мира".

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 апреля в Судане возобновились боевые действия между вооруженными силами и группировкой "Силы быстрой поддержки". Это произошло на фоне объявленного перед тем трехдневного прекращения огня.

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