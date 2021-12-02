Против режима Лукашенко ввели новые санкции: в списки попал его сын

США, Великобритания, Европейский Союз и Канада ввели санкции против режима нелегитимного президента Беларуси Александра Лукашенко. Решение было принято 2 декабря из-за миграционного кризиса.

Под ограничительные меры попали десятки чиновников и компании. Также обнародовано совместное заявление от имени всех четырех сторон.

В нем от Лукашенко потребовали немедленно прекратить организацию незаконной миграции через границы Евросоюза.

"Те, кто в Беларуси или иных третьих странах способствуют незаконному пересечению внешних границ ЕС, должны знать, что это будет стоить им дорого", – сообщается на сайте МИД Канады.

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Кроме того, стороны призывают освободить почти 900 политзаключенных, прекратить репрессии против своих граждан и начать реальный диалог с оппозицией и представителями гражданского общества.

Под ограничительные меры американской стороны попали 20 человек, 12 компаний и три самолета.

Среди них старший сын Александра Лукашенко – Дмитрий Лукашенко; сотрудники Министерства внутренних дел и член исполкома Олимпийского комитета Беларуси Дмитрий Басков.

В списке юрлиц фигурирует "Беларуськалий", "Центрокурорт", "Белтехэкспорт".

Также под санкциями два самолета, которые могут принадлежать "Трансавиаэкспорту".

Ограничительные меры Евросоюза затронули 17 чиновников белорусской погранслужбы, судьи, а также компании "Беларусьнефть", "Центрокурорт". Подробнее об этом ранее писал OBOZREVATEL.

В списки Великобритании, кроме того же "Беларуськалия", попали чиновники и пропагандисты: среди них Григорий Азаренок, Людмила Гладкая, Андрей Муковозчик, Андрей Кривошеев и Сергей Гусаченко, а также начальник ГУБОПиК Андрей Паршин, судья Наталья Бугук и прокурор Алина Касьянчик.

Под ограничения попали 24 физических лица и 7 компаний. Среди них есть Дмитрий Лукашенко, а также "Центркурорт", "Белтехэкспорт", электромеханический завод "Агат" и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко ранее грозил перекрыть газ для Европы, если против него будут введены санкции.