Против режима Лукашенко ввели новые санкции: в списки попал его сын

Юрий Сергиенко
Мир
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Против режима Лукашенко ввели новые санкции: в списки попал его сын

США, Великобритания, Европейский Союз и Канада ввели санкции против режима нелегитимного президента Беларуси Александра Лукашенко. Решение было принято 2 декабря из-за миграционного кризиса.

Под ограничительные меры попали десятки чиновников и компании. Также обнародовано совместное заявление от имени всех четырех сторон.

В нем от Лукашенко потребовали немедленно прекратить организацию незаконной миграции через границы Евросоюза.

"Те, кто в Беларуси или иных третьих странах способствуют незаконному пересечению внешних границ ЕС, должны знать, что это будет стоить им дорого", – сообщается на сайте МИД Канады.

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Кроме того, стороны призывают освободить почти 900 политзаключенных, прекратить репрессии против своих граждан и начать реальный диалог с оппозицией и представителями гражданского общества.

Санкции США

Под ограничительные меры американской стороны попали 20 человек, 12 компаний и три самолета.

Среди них старший сын Александра Лукашенко – Дмитрий Лукашенко; сотрудники Министерства внутренних дел и член исполкома Олимпийского комитета Беларуси Дмитрий Басков.

Физлица, попавшие под санкции США.
Физлица, попавшие под санкции США.
Физлица, попавшие под санкции США.
Физлица, попавшие под санкции США.

В списке юрлиц фигурирует "Беларуськалий", "Центрокурорт", "Белтехэкспорт".

Санкции США против юрлиц.
Санкции США против юрлиц.
Санкции США против юрлиц.
Санкции США против юрлиц.

Также под санкциями два самолета, которые могут принадлежать "Трансавиаэкспорту".

Ограничения США ввели в отношении самолетов.
Санкции ЕС

Ограничительные меры Евросоюза затронули 17 чиновников белорусской погранслужбы, судьи, а также компании "Беларусьнефть", "Центрокурорт". Подробнее об этом ранее писал OBOZREVATEL.

Британские санкции

В списки Великобритании, кроме того же "Беларуськалия", попали чиновники и пропагандисты: среди них Григорий Азаренок, Людмила Гладкая, Андрей Муковозчик, Андрей Кривошеев и Сергей Гусаченко, а также начальник ГУБОПиК Андрей Паршин, судья Наталья Бугук и прокурор Алина Касьянчик.

Санкции Великобритании.
Санкции Канады

Под ограничения попали 24 физических лица и 7 компаний. Среди них есть Дмитрий Лукашенко, а также "Центркурорт", "Белтехэкспорт", электромеханический завод "Агат" и другие.

Санкции Канады против физлиц.
Санкции Канады против юрлиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко ранее грозил перекрыть газ для Европы, если против него будут введены санкции.

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