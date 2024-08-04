Протесты правых в Великобритании переросли в мародерство, полиция бессильна. Видео

В Великобритании прокатилась волна протестов и столкновений после нападения с ножом на детский танцевальный класс в Саутпорте, жертвами которого стали трое детей. Власти готовятся к новым беспорядкам в преддверии запланированных митингов в Ротереме, Рашмуре, Уэймуте, Мидлсборо и Ланкастере.

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В свою очередь мародеры пользуются случаем и грабят магазины по всей Британии. Об этом сообщает Daily Mail.

Накануне вечером 3 августа полицейские были доведены до предела, когда бои начались от Бристоля и Стоука до Ливерпуля, Манчестера и Халла. Мародеры громили магазины, а также жгли здания и автомобили. В результате столкновений несколько полицейских были госпитализированы.

Протестующие разрушали и поджигали магазины, а наживой мародеров чаще всего ставали алкоголь, одежда и электроника. Это произошло после того, как на улицах Великобритании вспыхнула напряженность, вызванная убийством детей в Саутпорте.

В ближайшие дни правоохранительные органы планируют привлечь дополнительно 4000 сотрудников для борьбы с мародерами. В свою очередь премьер-министр сэр Кейр Стармер пообещал полную поддержку действиям полиции по борьбе с "экстремистами, пытающимися сеять ненависть путем запугивания общин". Он провел экстренные переговоры с министрами по поводу беспорядков в некоторых частях Англии.

В результате столкновений между толпой и сотрудниками полиции в городе Мерсисайд двое сотрудников полиции оказались в больнице, предположительно, с переломами челюсти и носа. В Ливерпуле хулиганы подожгли городскую библиотеку Spellow Hub, которая открылась несколько лет назад. Более того, непроверенные сообщения в социальных сетях предполагают, что мужчина был зарезан в Сток-он-Трент. Однако полиция Стаффордшира отрицает, что в городе произошло нападение, и никаких сообщений о ножевых ранениях в полицию или экстренные службы не поступало.

Напомним, в Великобритании мужчина устроил резню в детском летнем клубе. В результате нападения двое детей были убиты и еще девять получили ранения, также ранены взрослые.

После этого британские мигранты вышли на митинги протеста одновременно с митингами правых радикалов против миграции и мигрантов. Столкновение обоих митингующих лагерей привели к стычкам и погромам.

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