В Британии мужчина устроил резню в летнем клубе: погиб ребенок

В Великобритании мужчина устроил резню в детском летнем клубе. В результате нападения один ребенок был убит и по меньшей мере семь получили ранения.

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Об этом сообщило издание Daily Mail. Отмечается, что полицейские задержали злоумышленника.

Нападение произошло утром 29 июля в городе Саутпорт. В детском клубе в то время проходили мастер-классы по танцам, йоге и изготовлению браслетов.

"Около 11:50 нам позвонили по телефону и сообщили о нападении с ножом и ранениях на Гарт-стрит. Сообщается о нескольких пострадавших. Вооруженные полицейские задержали мужчину и изъяли у него нож. Его доставили в полицейский участок", - заявили в полиции.

Около 25 детей в возрасте от 6 до 11 лет участвовали в мастер-классах в тот момент, когда произошло нападение.

Матери, которые пришли забрать своих детей после занятий, увидели ужасную сцену, когда работники скорой помощи выносили раненых школьников на улицу.

В Северо-Западной службе скорой помощи говорят, что парамедики оказали помощь восьми пациентам с ножевыми ранениями.

Пострадавших доставили в детскую больницу Алдер-Хэй, университетскую больницу Эйнтри и больницу Саутпорта и Формби, говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Варшаве иностранец с ножом напал на двух 15-летних мальчиков из Украины. Их обоих доставили в больницу с ранениями, злоумышленник задержан.

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