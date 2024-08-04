Британию охватили массовые стычки правых с мигрантами, полиции предоставили все полномочия против экстремистов

В разных городах Великобритании уже несколько дней продолжаются столкновения среди экстремистов. В частности, британские мигранты вышли на митинги протеста одновременно с митингами правых радикалов против миграции и мигрантов. Столкновение обоих митингующих лагерей привели к стычкам и погромам.

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Новый премьер Британии Кир Стармер заявил, что полиция имеет "полную поддержку от правительства для принятия мер против сеющих ненависть экстремистов". В канцелярии премьера уточнили, что полиции предоставлены полномочия "использовать все спецсредства" в борьбе с митингующими.

Беспорядки стали ответом на митинги против нелегальной иммиграции, начавшиеся после убийства подростков в конце июля в городе Саутпорт. В детском танцевальном клубе 17-летний подросток из семьи этнических руандийцев зарезал троих девочек и ранил еще нескольких детей.

После этого в Саутпорте начались стихийные акции протеста правых групп. Демонстрации правых, а затем и мигрантов охватили Манчестер, Ноттингем, Лидс, Стоке, Ливерпуль. Также стычки между обоими протестующими лагерями произошли в городах Сток-он-Трент и Кингстон-апон-Халл.

Большая потасовка произошла в Манчестере, но ее разогнала полиция. В Ливерпуле правые демонстранты бросили в полицейских скутер. В Халли полиция была вынуждена применить газ против демонстрантов, разбивших окна отеля с беженцами.

В Сток-он-Тренте представители мусульманского общества вышли на протесты сразу с металлическими трубами в руках. В результате столкновений мигрантов и представителей националистической "Лиги английской обороны" несколько человек получили серьезные ранения.

Также известно о раненых из числа правоохранителей. В этих городах десятки арестованных.

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