Художница из Беларуси устроила "минуту крика" в Варшаве из-за задержания Протасевича

Белорусская художница Яна Шостак устроила перформанс возле здания посольства Беларуси в Варшаве в знак протеста против задержания журналиста Романа Протасевича. Девушка почти минуту кричала в прямом эфире.

Активистка выступила перед журналистами, держа в руках плакат с надписью "SOS". Как передает Wiadomosci, акция состоялась 24 мая (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы не можем больше молчать. Все, что у нас осталось, – это "минутка крика". Я надеюсь, что все мы, каждый по-своему, будем кричать", – сказала Шостак.

Художница также призвала Европу не быть пассивной. "Самое главное – ужесточить санкции", – заявила она, добавив, что многие компании, в том числе и польские, до сих пор сотрудничают с предприятиями из Беларуси или импортируют товары оттуда.

"Мы устали и просим поддержки, реальной поддержки со стороны Евросоюза", – отметила активистка.

Уроженка Гродно Шостак не впервые устраивает подобные перформансы. В интервью YouTube-каналу "МЫ ВЕРНЕМСЯ – беларусы за границей" она ранее поясняла, что надпись на плакате – это международный сигнал о помощи, а крик – это и терапия, и "голосовой памятник для всех людей, которые сидят, убиты, или у которых поломаны жизни".

"Есть какая-то возможность "выкричаться". Это тоже важно. Чтобы можно было выпустить все эти эмоции, которые у нас нарастают... Такая крикотерапия – универсальный способ, чтобы покричать минуту. И на время становится легче", – говорила активистка.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Протасевича задержали в Минске 23 мая. Самолет, в котором он находился, совершил экстренную посадку в Беларуси после сообщения о якобы минировании. С деталями инцидента можно ознакомиться здесь.