В МИД Польши заявили о явных следах избиения Протасевича в тюрьме Беларуси

В Министерстве иностранных дел Польши уверены, что основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича пытали в белорусской тюрьме. Следы побоев видно на видео из СИЗО.

Как сказал заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский в эфире "Польского радио", ведомство проверяет, когда была сделана эта запись. Также налажен контакт с родственниками Протасевича, но они не знают о состоянии его здоровья.

"Ясно видно, что Протасевич подвергся насилию, и это следы избиения", – отметил он.

По его словам, то, как задержанный говорит, свидетельствует о том, что он подвергается "действиям, противоречащим правам человека".

"Это еще одно доказательство зверской практики белорусского режима. Скорее всего, его жизни ничего не угрожает, но ситуация, в которой он незаконно содержится в тюрьме, по-прежнему является неприемлемой", – подчеркнул Яблонський.

Также он заявил, что режим Александра Лукашенко может пойти дальше и "использовать польское меньшинство в качестве заложников".

Замглавы МИД сообщил, что с августа Польша потратила более 100 тысяч злотых на визы для белорусов. Большая их часть досталась людям, которые хотели сменить место жительства из-за политических репрессий.

Напомним, белорусские силовики опубликовали видео с допроса Протасевича, где последний рассказал, что он якобы не подвергается пыткам и не имеет проблем со здоровьем.

Как писал OBOZREVATEL:

23 мая самолет с Романом Протасевичем, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске из-за сообщения о минировании. В результате Роман, обвиненный белорусской прокуратурой в терроризме, был задержан.

Европейские страны обвинили так называемого главу Беларуси Александра Лукашенко в совершении спланированной операции по задержанию оппозиционера, а также в совершении международного террористического акта.