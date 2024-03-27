Пророссийской партии 'Шор' разрешили участвовать в выборах в Молдове: что происходит

В Молдове поправки к Кодексу о выборах, предусматривающие ограничение на участие представителей неконституционных партий в выборах, сочли неконституционным. Такое решение принял Конституционный суд.

Как сообщают молдавские массмедиа, речь идет только об одной партии, которая попала под указанное ограничение. Это пророссийская партия "Шор".

Поправки в молдавский Кодекс о выборах законодатели приняли в октябре 2023 года. Депутаты, избранные от партии "Шор", подали жалобу в Конституционный суд. Адвокаты авторов жалобы отметили, что поправки в Кодекс о выборах приняли в сжатые сроки, реального обсуждения законопроекта не было, а мнение оппозиции не принималось во внимание.

Партия "Шор" так называется потому, что ее глава - пророссийский политик и олигарх Илан Шор. До 2016 года она имела более демократическое название "Равноправие". В 2022 году, после широкомасштабного российского вторжения в Украину, партия начала активно взаимодействовать с российскими властями. Депутаты Илана Шора посетили Москву и наладили межпартийные контакты. После этого партия организовывала протестную деятельность против правительства действующего президента Молдавии Майи Санду.

Как сообщал OBOZ.UA, в июне прошлого года Конституционный суд Молдовы вынес решение по запросу правительства, и признал партию "Шор" незаконной. Решение было принято на фоне прозвучавших доказательств фактов финансирования молдавской партии из российских источников, подкупа избирателей и протестующих.

Между тем, пограничники Молдовы заявили, что будут помогать Украине ловить уклонистов в случае их попытки побега за границу. В настоящее время для таких попыток в значительной степени используется территория непризнанного Приднестровья.

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