Маршруты отслеживаются: в Молдове заявили, что будут помогать Украине ловить уклонистов при незаконном пересечении границы

Пограничники Молдовы будут помогать Украине ловить уклонистов в случае их попытки бегства за границу. В настоящее время для таких попыток в значительной степени используется территория непризнанного Приднестровья.

Об этом заявил министр внутренних дел Молдовы Адриан Эфрос в интервью Ziarul de Garda, опубликованном 24 марта. По его словам, на сегодняшний день нелегально пересекают государственную границу значительное количество мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

"В значительной степени используется Приднестровский регион, и мы практически еженедельно проводим одну-две операции по борьбе и уничтожению различных схем, организованных на территории Молдовы или гражданами Молдовы, или гражданами Молдовы совместно с гражданами Украины", – рассказал руководитель МВД Молдовы.

Адриан Эфрос добавил, что правоохранительные органы Молдовы отслеживают маршруты, проходящие через непризнанное Приднестровье.

"Мы пытаемся установить более тесную связь с нашими коллегами в Украине и мы лично обсуждали с министром внутренних дел Украины вопрос о возобновлении совместного патрулирования в приднестровском регионе с украинской стороны. Таким образом мы сможем предотвратить и сдержать эту нелегальную миграцию", – сказал министр.

Как сообщал OBOZ.UA:

– На Одесчине пограничники задержали восьмерых мужчин, которые пытались переправиться через Кучурганский лиман в защитных комбинезонах. Организаторы схемы требовали за свои "услуги" по 5300 долларов с каждого"клиента". Часть суммы нужно было перечислять на криптокошелек.

– Другой беглец перевоплотился в "магического героя", чтобы незаметно пересечь границу. Его задержали пограничники Белгород-Днестровского отряда.

– Ранее в СБУ заявили, что заблокировали еще пять "схем для уклонистов", были задержаны восемь организаторов сделок. Среди них – директор театра в Кропивницком и чиновница ЗАГСа.

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