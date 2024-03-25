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Маршруты отслеживаются: в Молдове заявили, что будут помогать Украине ловить уклонистов при незаконном пересечении границы

Анна Паскевич
Мир
2 минуты
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Маршруты отслеживаются: в Молдове заявили, что будут помогать Украине ловить уклонистов при незаконном пересечении границы

Пограничники Молдовы будут помогать Украине ловить уклонистов в случае их попытки бегства за границу. В настоящее время для таких попыток в значительной степени используется территория непризнанного Приднестровья.

Об этом заявил министр внутренних дел Молдовы Адриан Эфрос в интервью Ziarul de Garda, опубликованном 24 марта. По его словам, на сегодняшний день нелегально пересекают государственную границу значительное количество мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

"В значительной степени используется Приднестровский регион, и мы практически еженедельно проводим одну-две операции по борьбе и уничтожению различных схем, организованных на территории Молдовы или гражданами Молдовы, или гражданами Молдовы совместно с гражданами Украины", – рассказал руководитель МВД Молдовы.

Маршруты отслеживаются: в Молдове заявили, что будут помогать Украине ловить уклонистов при незаконном пересечении границы

Адриан Эфрос добавил, что правоохранительные органы Молдовы отслеживают маршруты, проходящие через непризнанное Приднестровье.

"Мы пытаемся установить более тесную связь с нашими коллегами в Украине и мы лично обсуждали с министром внутренних дел Украины вопрос о возобновлении совместного патрулирования в приднестровском регионе с украинской стороны. Таким образом мы сможем предотвратить и сдержать эту нелегальную миграцию", – сказал министр.

Маршруты отслеживаются: в Молдове заявили, что будут помогать Украине ловить уклонистов при незаконном пересечении границы

Как сообщал OBOZ.UA:

– На Одесчине пограничники задержали восьмерых мужчин, которые пытались переправиться через Кучурганский лиман в защитных комбинезонах. Организаторы схемы требовали за свои "услуги" по 5300 долларов с каждого"клиента". Часть суммы нужно было перечислять на криптокошелек.

– Другой беглец перевоплотился в "магического героя", чтобы незаметно пересечь границу. Его задержали пограничники Белгород-Днестровского отряда.

– Ранее в СБУ заявили, что заблокировали еще пять "схем для уклонистов", были задержаны восемь организаторов сделок. Среди них – директор театра в Кропивницком и чиновница ЗАГСа.

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