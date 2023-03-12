В Молдове снова разгорелись протесты: полиция указала на ''руку Кремля''

В Кишиневе (Молдова) 12 марта пророссийская партия "Шор" устроила новые протесты, 54 демонстрантов были задержаны. В полиции страны считают, что за беспорядками стоят спецслужбы РФ, а в администрации президента назвали акцию "неудачной попыткой России дестабилизировать ситуацию".

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Как сообщает NewsMaker, на улицы столицы вышли несколько тысяч человек – они требуют от властей оплатить зимние счета за коммунальные услуги, а также отставки президента Майи Санду и досрочных выборов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Колонна демонстрантов выдвинулась от медицинского университета по проспекту Штефана чел Маре в направлении здания парламента.

В ходе акции полиция задержала 54 протестующих: по словам правоохранителей, задержанные вели себя подозрительно и при них обнаружили запрещенные предметы, в том числе ножи.

В свою очередь в администрации президента Майи Санду заявили, что сегодняшние события в Кишиневе – не протест.

"Мы должны открыто сказать, что это была неудачная попытка России дестабилизировать ситуацию в Молдове", – заявил генсекретарь администрации президента Андрей Спину.

Накануне в полиции Молдовы заявили, что на сегодняшней акции планировались массовые беспорядки. В связи с этим власти решили частично перекрыть движение в центре Кишинева.

В частности, глава Национальной полиции Молдовы Виорел Чернэуцану заявил, что спецслужбы РФ планируют дестабилизировать ситуацию в стране.

По его словам, правоохранительным органам удалось установить гражданина России, который прибыл в Кишинев 9 марта. Его целью было обучить людей, которые должны были дестабилизировать ситуацию.

"Наш агент под прикрытием, внедренный в эту группу, вступил в контакт с человеком из России. Другой гражданин России, Андрей, приехал в Молдову, чтобы организовать обучение. Ранее он уже бывал в Молдове, несколько раз менял фамилию и документы, чтобы его нельзя было отследить", – сказал Чернэуцану.

Глава полиции также сообщил, что организаторы беспорядков сформировали 10 групп по 10 человек, которых готовили к акциям. Все их действия координировались из России. Завербованным обещали за организацию беспорядков 10 тыс. долларов и поддержку со стороны политических сил в Молдове. Вчера семерых из них задержали и доставили в полицию.

Также Чернэуцану продемонстрировал видеозаписи тренировки агентов РФ, снятые скрытой камерой.

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Как сообщал OBOZREVATEL, после отставки премьер-министра Молдовы и назначения нового, который продолжил курс на евроинтеграцию, в Кишиневе прошли пророссийские протесты при поддержке промосковской партии "Шор".

Санду прямо обвинила РФ в том, что та пытаетсявоспользоваться нестабильной ситуациейи с помощью лиц, замаскированных под "оппозицию", добиться смены власти в Кишиневе.