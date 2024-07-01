Во Франции вспыхнули протесты после оглашения результатов экзитполов, по которым побеждает партия Ле Пен: произошли столкновения с полицией. Фото и видео

Во Франции 30 июня состоялся первый тур досрочных парламентских выборов, по результатам которых большинство голосов может набрать ультраправое евроскептическое "Национальное объединение" Марин Ле Пен. После оглашения первых результатов экзитполов, которые подтвердили лидерство Ле Пен, французы начали выходить на акции протеста.

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Несколько тысяч демонстрантов прошли маршами по улицам Нанта, Ренна, Лиона и Парижа. Об этом сообщают французские СМИ.

По информации издания 20minutes, участники акции протеста в Нанте скандировали "Мы все антифашисты" после того, как узнали, что "Национальное объединение" Марин Ле Пен занимает лидирующие позиции по результатам выборов. Участники митинга заявили, что таким образом выражают свое недовольство ультраправой политической силой. Также французы заявили, что как можно больше граждан должно присоединиться к акциям протеста, особенно в больших городах.

В Париже на акцию протеста вышли тысячи человек, в Ренне около 300 демонстрантов собрались сразу после объявления результатов экзитполов на площади Сент-Анн, распевая антифашистские песни и разжигая костры. Участники акции протеста заявили, что возмущены результатами выборов и удивлены, как много людей могут голосовать за партию, которая пропагандирует расизм и гомофобию.

Газета Le Figaro сообщила, что в Париже демонстранты начали обстреливать полицию фейерверками. В свою очередь правоохранители отвечали гранатами со слезоточивым газом. Во время столкновений было повреждено отделение банка.

Напомним, экзитполы во Франции показали, что ультраправое, евроскептическое, антииммиграционное "Национальное объединение" Марин Ле Пен может победить, но без абсолютного большинства. Ожидается, что президент страны Эммануэль Макрон предложит должность премьер-министра политсиле, которая обойдет своих конкурентов.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, выборы во французский парламент могут привести к формированию ультраправого правительства, первого со времен Второй мировой войны, во главе с 28-летним Джорданом Барделлой, протеже пророссийской Марин Ле Пен.

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