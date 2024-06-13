'Проблемы останутся': эксперт сказал, как выборы изменят внутриполитическую обстановку в ЕС

Результаты выборов в Европарламент на внутриполитической обстановке в Евросоюзе, и в частности, на отношение к Украине практически не повлияют. Дело в том, что главные политические силы сохранили свои позиции.

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Так считает политолог, глава Комитета избирателей Украины, доктор исторических наук Алексей Кошель. Как он сообщил OBOZ.UA, "четкое проукраинское большинство будет иметь место".

"В последние дни есть много скепсиса относительно результатов выборов в Европарламент. Но если посмотреть на победителей, то ключевые политические силы сохранили свои позиции. Мы говорим о Европейской народной партии, о Прогрессивном альянсе социалистов и демократов и Альянсе либералов и демократов за Европу", – заметил политолог.

Алексей Кошель подчеркнул, что речь идет не просто о большинстве, а о более чем двух третях политиков, которые будут представлены в Европарламенте.

"Это и дало возможность главе Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен сделать оптимистическое заявление о том, что парламент Европы будет проевропейским и проукраинским", - добавил эксперт.

По его словам, результаты выборов в разрезе по отдельным странам, как и общие результаты, не дают оснований говорить о возможных политических потрясениях в большинстве стран ЕС.

"Проблемы останутся в тех странах, где они наиболее очевидны. Это Германия и Франция. Во Франции уже объявлено о внеочередных парламентских выборах, а в Германии на протяжении последнего года мы наблюдали масштабные демонстрации против позиции партии Альтернатива для Германии, против их лозунгов, против тех тезисов, которых они придерживаются. Я думаю, что такие политические землетрясения в этих странах будут иметь место и в дальнейшем", - отметил Кошель.

Но проследить определенные тенденции усиления ультраправых и евроскептиков пока нельзя, "и результаты выборов это достаточно четко показали", – заверил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, на завершившихся 9 июня выборах в Европейский парламент победила проукраинская Европейская народная партия (ЕНП). Она получила около 191 из 720 мест в новом созыве ЕП.

Именно эта партия будет строить в Европарламенте крепкий центр с четкой проевропейской и проукраинской позицией, заявила ведущая кандидатка на пост президента Еврокомиссии от ЕНП Урсула фон дер Ляен.

В то же время, в Европарламенте может произойти увеличение количества евроскептиков и националистов, что, вероятно, повлияет и на Украину.

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