Под Макроном, Шольцем и Орбаном пошатнулась власть: о чем говорят результаты выборов в Европарламент

На завершившихся 9 июня выборах в Европейский парламент побеждает проукраинская Европейская народная партия (ЕНП). Она получает 185 мест из 720 в новом созыве ЕП. Второй по численности фракцией остается Прогрессивный альянс социалистов и демократов, получающий 137 мест. В тройке лидеров – объединение либералов "Обновляя Европу" – 79 мест. Далее расположились европейские консерваторы и реформисты – 73 места, у правых националистов объединения "Идентичность и демократия" 58 мест.

Результаты этих выборов для Украины приемлемы, ведь в большинстве стран победу одержала проукраинская ЕНП, членом которой является президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Однако, как это обычно бывает на выборах в Европарламент, граждане во всем ЕС использовали голосование как фактический референдум для собственных национальных правительств.

Так, оппозиция, выступающая против помощи Украине, нанесла поражение партиям лидеров Франции, Германии, Бельгии и Австрии. Партия президента Франции Макрона получила вдвое меньше голосов (15,2%), чем "Национальное объединение" Марин Ле Пен (32%). После публикации итогов выборов Макрон распустил Национальное собрание (нижняя палата парламента) и объявил внеочередные парламентские выборы, назначенные на 30 июня и 7 июля. Негативные результаты правящих партий в таких странах, как Франция, Германия и Венгрия, были восприняты как удар по их лидерам.

О том, как завершились выборы в Европейский парламент и как эти результаты окажут влияние на Украину, – в материале OBOZ.UA.

Проукраинское большинство уже формируется, но правые наступают

Согласно итогам выборов, в большинстве стран ЕС победила Европейская народная партия. "Уже скоро мы начнем работать над созданием нового сильного большинства, строить мосты между единомышленниками. Новое большинство в Европарламенте будет проевропейским и проукраинским", – пообещала фон дер Ляйен.

Результаты показывают, что президент Европейской комиссии вышла из голосования с возможной коалицией социалистов, либералов и собственной ЕНП. Ожидается, что вместе эти три группы, которые поддерживали ее во время текущего срока, будут иметь около 407 голосов. Хотя ей нужен только 361 голос в парламенте.

Две правые группы в Европарламенте – "Европейские консерваторы и реформисты" и группа "Идентичность и демократия" – будут контролировать 131 место. Это не считая 15 законодателей от "Альтернативы для Германии", 10 представителей партии "Фидес" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, шести членов польской партии "Конфедерация" и трех членов прокремлевской партии "Возрождение" в Болгарии.

Если бы ультраправые сформировали единую группу, она стала бы второй по величине силой в парламенте после традиционно доминирующей ЕНП. Соперничество и разногласия в их рядах пока делают такой сценарий маловероятным, однако их численность все больше будет оказывать давление на политику ЕС.

Еще один показательный результат этих выборов – после 5 лет, в течение которых Брюссель сделал "зеленый курс" своим фирменным знаком, избиратели отвернулись от экологических партий и проголосовали за исключение их представителей из парламента. Надо отметить, что зеленые – достаточно активные сторонники помощи Украине, поэтому для нас это в некоторой степени неутешительное известие.

Франция: Макрон объявляет досрочные выборы

Ультраправые торжествуют, а лагерь поклонников Макрона терпит крах – таков главный итог выборов во Франции. Макрон уже признал, что выступающие против помощи Киеву партии усилили свои позиции по итогам выборов в Европарламент.

Ультраправое "Национальное объединение" одержало победу, получив 31,5% голосов – более чем вдвое за президентскую коалицию, у которой 15%.

Учитывая ход событий, президент Франции объявил о роспуске Национального собрания и назначил выборы в законодательные органы на 30 июня и 7 июля. В последний раз президент распускал нижнюю палату парламента в 1997 году.

Марин Ле Пен, которая имеет довольно неоднозначную позицию по отношению к Украине и РФ, после объявления предварительных результатов выборов в Европарламент заявила, что ее партия "Национальное объединение" показала самый высокий результат за последние 40 лет.

"Мы готовы к власти, готовы покончить с массовой иммиграцией, сделать покупательную способность приоритетом, готовы возродить Францию", – заявила она.

Внеочередные всеобщие выборы могут привести к тому, что Макрону придется работать с премьер-министром от ультраправых евроскептиков.

Германия: выживет ли правительство Шольца?

Социал-демократическая партия канцлера Германии Олафа Шольца показала худший результат за всю свою историю на выборах в Европейский парламент, опустившись на третье место после ультраправой "Альтернативы для Германии". Большие потери и у партнеров по коалиции – поддержка "Зеленых" упала почти вдвое.

Правоцентристские христианские демократы стали несомненными победителями, набрав более 30 процентов голосов. Крайне правая "Альтернатива для Германии" (AfD) также показала высокие результаты, заняв второе место с 16 процентами, что на 5 процентных пунктов больше, чем на выборах в ЕС в 2019 году. Тем временем социал-демократы Шольца набрали менее 14 процентов, что является чрезвычайным падением для партии. В 2019 году партия набрала всего 15,8 процента, что в то время также считалось катастрофическим результатом.

Хотя очередные выборы должны состояться не ранее осени 2025 года, постоянная внутренняя борьба по многим вопросам, от войны России против Украины до бюджета, подогрела предположение о том, что правительство может упасть задолго до этого.

Так, генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеманн усомнился в том, что Шольц сохранит полномочия руководителя страны и обвинил политику правящей коалиции в подъеме пророссийской "Альтернативы для Германии".

К слову, "Альтернатива для Германии" ("АдГ") на востоке страны опережает все остальные партии, набирая около трети голосов.

Венгрия: для Орбана не все так гладко

Партия Орбана "Фидес" хоть и победила на выборах в ЕП, но потеряла позиции, что является самым плохим результатом за 14 лет ее правления. "Фидес" заняла первое место, набрав 44%, но это гораздо меньше, чем 52% на последних европейских выборах в 2019 году. Партия "Тиса" Петера Мадяра, ставшего главным соперником Орбана, получила около 30% голосов.

Охарактеризовав голосование в ЕС как "общеевропейские выборы мира или войны", Орбан заявил, что венгры "ясно дали понять, что они хотят мира".

Оппозиционер Мадяр приветствовал результаты голосования. "Очевидно, что это Ватерлоо власти Орбана, это начало конца", – сказал он сторонникам.

Что ж, проблемы в экономике, коррупция, авторитарные методы управления и противоречивые реформы создали внутри Венгрии значительную прослойку недовольного общества, а тут еще и появился, кажется, молодой и энергичный оппонент, который не собирается останавливаться.

Австрия: потенциальная угроза для Украины

Австрийская ультраправая Партия свободы одерживает уверенную победу, набрав 27% голосов. Правящая правоцентристская Народная партия занимает второе место с 23,5%.

Герберт Кикль, лидер Партии свободы Австрии, описывает Венгрию как свою "модель", а потому аналогично настроен к Украине. Действующий канцлер Австрии Карл Нехаммер считает АПС и Кикля прокремлевскими из-за их отношения к войне в Украине.

В настоящее время Кикль лидирует на выборах канцлера по результатам опросов. По его словам, в случае победы этой осенью он наложит вето на финансовую помощь ЕС для Украины, на украинские европерспективы и "вредные" санкции против РФ.

Результаты еще достаточно положительные?

"Моя оценка результатов выборов в Европарламент достаточно положительная. В общем не произошло того, чего мы ожидали, что крайне правые партии наберут очень много голосов. То есть они действительно набрали больше, чем на прошлых выборах, и тенденция увеличения влияния правых в ЕС четко прослеживается, но на настоящее время баланс в парламенте останется тот же. Крайне правые усилят свои позиции, но центристские партии удержали свою общую позицию", – рассказал в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA нардеп, председатель парламентского Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству ВРУ Александр Мережко.

"В большинстве стран победу одержала Европейская народная партия, членом которой является президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, имеющая четкую проукраинскую позицию. Это, безусловно, очень хорошая новость для Украины. Обидно, что, например, "Альтернатива для Германии", такая, знаете, неонацистская, пророссийская партия, которая больше всего и финансируется Кремлем, получила довольно хорошие результаты в важной для нас Германии. Это потенциальная угроза, как и победа ультраправых в Австрии.

В то же время венгерская партия Орбана "Фидес" хоть и взяла большинство в Европарламент, но это самые плохие ее результаты за последнее время. То есть это может означать, что венгры наконец-то поняли, кто такой Орбан, и его популярность упала. Это шаг в сторону демократии, потому что Орбан стал превращать страну в авторитарную. То есть он очень такой "стронгмен", как говорят, который держится за власть и начал уничтожать институты демократии. А эти выборы – протест против таких тенденций. И это положительный сигнал", – отметил Александр Мережко.