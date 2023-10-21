'Приверженцы Греты являются сторонниками терроризма': в Израиле жестко отреагировали на поддержку экоактивисткой Палестины и Газы

Представитель Армии обороны Израиля ЦАХАЛ Шаруз Шаликар остро отреагировал на скандал, в котором фигурировала шведская экоактивистка Грета Тунберг, публично выразившая поддержку жителям секторы Газы и Палестины. Он презрительно отозвался о псевдогуманной позиции девушки, указав, что все ее сторонники отныне представляют собой приверженцев терроризма.

Слова израильского военного передает POLITICO. Шаликар заметил, что активистка нарочито указала на страдания палестинцев, вынужденных стать беженцами, но умолчала о том, что стало причиной бомбежки Газы – массовые убийства и резня мирного населения Израиля исламистскими боевиками ХАМАС.

"Любой, кто каким-либо образом идентифицирует себя с Гретой в будущем, на мой взгляд, является сторонником терроризма. Ведь она словно не заметила, что произошло в наших кибуцах, словно ничего и не было", – подчеркивает представитель ЦАХАЛ.

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Однако поздней он извинился за такие обобщения в адрес подписчиков Тунберг, пояснив, что во время комментариев был под сильным впечатлением от национального горя.

"Я говорил с глубоким чувством боли, и мои слова не отражают ни мои личные взгляды, ни взгляды ЦАХАЛа", – указал Шаликар.

Напомним, Грета Тунберг заявила о солидарности с Палестиной на фоне войны между Израилем и ХАМАСом. Она призвала мир добиваться немедленного прекращения огня и "свободы для палестинцев и всех пострадавших гражданских", что вызвало в сети волну возмущения и хейта – активистке пришлось удалить пост.

Как сообщал OBOZ.UA, после вторжения боевиков ХАМАС на израильскую территорию Путин цинично призвал "не трогать женщин и детей" и признал, что происходящее на Ближнем Востоке – "это ужасно". При этом традиционно глава Кремля не назвал палестинскую группировку террористической.

А несколько поздней глава Кремля и вовсе обвинил в ближневосточной эскалации Соединенные Штаты. Он предложил дипломатические "услуги" России в качестве урегулирования вооруженного конфликта между Израилем и Газой.

После этого в Иерусалиме пообещали "отблагодарить" Россию за то, что она поддерживает террористов ХАМАС. После победы в войне с этой группировкой Израиль заставит Москву заплатить и поможет Украине победить в войне с РФ.

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