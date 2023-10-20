'Мы не забудем': в Израиле пригрозили России расплатой за поддержку террористов. Видео

В Израиле пообещали "отблагодарить" Россию за то, что она поддерживает террористов ХАМАС. После победы в войне с этой группировкой Израиль заставит Москву заплатить и поможет Украине победить в войне с РФ.

Об этом в прямом эфире пропагандистского телеканала RT заявил лидер либерального крыла правящей израильской партии "Ликуд" Амир Вейтман. Предупреждение для государства-агрессора он сделал в ходе спора с пропагандистом об ударе по больнице в Газе, в котором, по версии российской пропаганды, якобы виновен Израиль.

"Я понимаю, что вы на российской зарплате и я понимаю, что это российская пропаганда. Но вы должны быть очень осторожны... Россия поддерживает врагов Израиля. Россия поддерживает нацистов, которые хотят совершить геноцид против нас, и Россия заплатит. Послушайте меня внимательно: мы покончим с этими нацистами, мы выиграем эту войну. Это займет время, но мы выиграем эту войну. После этого мы не забудем то, что вы делаете. Мы придём и сделаем так, что Украина победит. Мы сделаем так, что вы заплатите за то, что вы сделали", – уверил однопартиец израильского премьера Биньямина Нетаньяху Вейтман, игнорируя возмущенные реплики пропагандиста.

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Это заявление израильского политика прозвучало в ходе эфира RT, посвященного удару по району больницы в секторе Газа. В титрах пропагандисты отметили, что это якобы был "израильский воздушный удар", и повторили заявления ХАМАС о том, что в результате этого удара "погибли сотни людей".

Вейтман же заявил, что атаки на больницу не было и назвал сообщения о нем палестинской пропагандой, которую повторяет RT.

"И это показывает, что это – место лжи", — дал политик характеристику пропагандистскому каналу RT.

Кроме того, Вейтман подчеркнул, что не может сохранять спокойствие, когда народ Израиля "убивают нацисты". В ответ на это российский пропагандист заявил, что "кто-то может сказать, что нечто похожее происходит сейчас в Украине с россиянами".

После того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Израиль отказался вводить санкции против России. Также израильские власти крайне осторожно высказывались о российской агрессии и были максимально сдержанными в вопросе предоставления Украине помощи. Такую позицию в Израиле объясняли тем, что, несмотря на поддержку Украины, вынуждены учитывать роль РФ на Ближнем Востоке и действовать с оглядкой на то, что в России живет много евреев.

Москва же, по факту, стала на сторону террористов после нападения ХАМАС на Израиль. Проявилось это, в том числе, на наивысшем уровне: российский президент Владимир Путин открыто занял пропалестинскую позицию, не счел нужным осудить терроризм и выразить соболезнования израильскому народу. А в нападении террористов, учинивших резню на юге Израиля, по его версии, традиционно "виновны" США и их "провальная политика на Ближнем Востоке".

Еще более однозначной была позиция российской пропаганды. Государственные телеканалы РФ распространяли фейки с целью оправдать террористов ХАМАС, а также, не стесняясь, обвиняли Израиль о лжи относительно зверств боевиков. К разгону антиизраильской истерии подключили также кремлевскую "фабрику троллей". Они, в частности, заявляли, что президент Украины Владимир Зеленский поддержал "фашистов", то есть Израиль, а также высмеивали израильскую армию и тиражировали запущенную Кремлем ложь о якобы поставках Киевом оружия боевикам ХАМАС.

Напомним, вечером 17 октября мир облетело известие, что в Газе ракета попала в больницу. В ХАМАС практически сразу же обвинили в случившемся Израиль и заявили о сотнях погибших. Террористы также призвали мусульман всего мира к протестам.

Израиль же обвинения отверг и заявил, что причиной гибели людей в Газе стало падение ракеты, запущенной боевиками "Исламского джихада" по Израилю. С помощью видео и спутниковой съемки в ЦАХАЛ доказали отсутствие характерных для израильских авиабомб воронок возле больницы, а также определили, что эпицентром вспыхнувшего после падения ракеты пожара была стоянка возле больницы. Само же здание медучреждения пострадало не сильно.

Также израильские военные опубликовали перехваченные переговоры боевиков, в которых те признают, что возле больницы упала их ракета, и видео с моментом ее запуска и последующего падения.

При этом данные разведки США также указывают на "Исламский джихад", и отрицают причастность Израиля к удару по территории больницы.

Да и точное количество погибших сейчас установить невозможно. Не исключено, что, как уверяют в ЦАХАЛ, боевики существенно завысили количество жертв.