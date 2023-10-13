"Свою войну закончи": Путин заявил о готовности России стать посредником в палестино-израильском урегулировании и получил ответ от россиян

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Российская Федерация готова "помочь" в урегулировании палестино-израильской войны. В ситуации в Израиле президент РФ обвинил Соединенные Штаты Америки.

Мол, у Вашингтона была "провальная" политика на Ближнем Востоке", а "однобокая линия заводила ситуацию в тупик". Россияне высмеяли готовность Путина стать посредником, когда у него самого не решилась ситуация с так называемой "СВО". "Свою сначала закончи войну, посредник", – пишут в комментариях в одном из популярных российских Telegram-каналов.

Путин высказался об эскалации в Израиле 13 октября на заседании Совета глав государств-участников СНГ в Кыргызстане (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Он заявил, что "Россия готова быть посредником в палестино-израильском урегулировании".

Диктатор признал право Израиля на защиту, но в то же время заявил о необходимости создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме.

В комментариях одного российского популярного Telegram-сообщества читатели отметили, что Путину стоит обратить внимание на собственные проблемы.

"А может Россия сначала свои вопросы внутри страны решит?" "Неужто совсем плох стал и забыл, какой страны он президент", "Свою войну закончи, дед тупой", "Все деревянные туалеты уже починили?" "Да там найдутся посредники покруче моли плешивой", – пишут интернет-пользователи.

"Карабах хорошо урегулировали – и Газу сейчас урегулируем", – с сарказмом заявил россиянин.

Как писал OBOZ.UA, президент России Владимир Путин, ордер на арест которого выдан Международным уголовным судом в марте этого года, впервые выехал за пределы своего государства. Он посетил Кыргызстан, где присутствовал на церемонии, посвященной 20-летию основания российской военной авиабазы ​​"Кант" под Бишкеком.

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