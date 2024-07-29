Президент Ирана пригрозил Израилю 'серьезными последствиями' в случае удара по Ливану

Новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан пригрозил Израилю ответом в случае удара по Ливану. По его словам, любое возможное израильское нападение на Ливан будет иметь "серьезные последствия" для Иерусалима.

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Об этом Пезешкиан заявил в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном в понедельник, 29 июля, передает Reuters. Он также сказал, что Тегеран готов улучшить отношения с Парижем "на основе взаимного доверия".

"Любое возможное нападение Израиля на Ливан будет иметь серьезные последствия для Израиля", – сказал президент Ирана.

Ранее в администрации Макрона сообщили, что президент Франции провел разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 28 июля. Там отметили, что Париж стремится "предотвратить более масштабную эскалацию между Израилем и "Хезболлой".

Как говорится в сообщении, Макрон напомнил Нетаньяху, что Франция полностью привержена тому, чтобы сделать "все, чтобы избежать новой эскалации в регионе, передав сообщения всем сторонам, вовлеченным в конфликт".

Напомним, 27 июля ливанская группировка "Хезболла" произвела ракетный обстрел территории Израиля. Боевики ударили по населенному пункту Мадждаль-Шамс (Голанские высоты), где проживает религиозная община друзов. Жертвами атаки стали 12 человек, большинство из которых дети и подростки, еще более 30 человек получили ранения.

Ночью 28 июля Армия обороны Израиля нанесла авиационные удары по ряду объектов военизированной террористической организации "Хезболла". Под атакой оказались расположения боевиков как в глубине ливанской территории, так и на юге Ливана.

Военно-политический кабинет Израиля уполномочил Нетаньяху принять решение о том, каким будет ответ страны на удар "Хезболлы" по Голанским высотам. По данным СМИ, цель удара уже выбрана.

19 июня стало известно, что Израиль близок к принятию решения о военной операции на территории Ливана. Обещание нанести "сильный удар" по территории этого государства на Ближнем Востоке озвучил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац – после того, как ливанская террористическая группировка "Хезболла" показала девятиминутное видео, снятое над северной частью Израиля, в том числе городом Хайфа.

Это видео и стало толчком для предупреждения Израиля в адрес "Хезболлы" о том, что эта группировка будет уничтожена в ходе "тотальной войны".

План наступательной операции на территорию Ливана, согласно заявлению израильских военных, уже одобрен.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 июля тысячи людей в Израиле собрались в Мадждаль-Шамсе на похоронах детей, погибших в результате ракетного обстрела террористической организацией "Хезболла". Появление министров спровоцировало скандал во время церемонии.

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