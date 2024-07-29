Правительство Израиля уполномочило Нетаньяху ответить на ракетный удар 'Хезболлы'

Военно-политический кабинет Израиля уполномочил премьер-министра Биньямина Нетаньяху принять решение о том, каким будет ответ страны на удар "Хезболлы" по Голанским высотам. В результате атаки погибли не менее 12 человек, большинство – дети и подростки.

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Об этом сообщило издание Times of Israel в воскресенье, 28 июля. Заседание кабинета длилось более четырех часов.

От голосования воздержались только министр финансов Бецалель Смотрич и министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир.

"Форум дает премьер-министру Биньямину Нетаньяху и министру обороны Йоаву Галланту полномочия принять решение о масштабе и сроках ответа Израиля на вчерашний смертоносный ракетный обстрел Голан", – пишет издание.

По данным издания Ynet, цель ответной атаки уже определена.

"Это ограниченная, но важная цель", – рассказал источник издания в органах безопасности.

Высокопоставленный израильский источник заявил, что ответ Израиля будет жестким, но у страны нет намерения "разжигать региональную войну". По информации издания, ответная атака может повысить интенсивность боев на несколько дней.

Напомним, 27 июля ливанская группировка "Хезболла" произвела ракетный обстрел территории Израиля. Боевики ударили по населенному пункту Мадждаль-Шамс (Голанские высоты), где проживает религиозная община друзов. Жертвами атаки стали 12 человек, большинство из которых дети и подростки, еще более 30 человек получили ранения.

Ночью 28 июля Армия обороны Израиля нанесла авиационные удары по ряду объектов военизированной террористической организации "Хезболла". Под атакой оказались расположения боевиков как в глубине ливанской территории, так и на юге Ливана.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 июля тысячи людей в Израиле собрались в Мадждаль-Шамсе на похоронах детей, погибших в результате ракетного обстрела террористической организацией "Хезболла". Появление министров спровоцировало скандал во время церемонии.

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