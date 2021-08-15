Президент Афганистана пояснил, почему решил покинуть страну
Президент Афганистана Ашраф Гани обьяснил, что покинул страну во избежание кровопролития в столице. Он добавил, что для него это был трудный выбор, ведь всю жизнь он посвятил защите своей родины.
Соответствующее заявление он опубликовал в Facebook. По его словам, талибы победили и теперь они ответственные за народ.
"Если бы еще было бесчисленное количество земляков и они столкнулись бы с разрушением города Кабул, то в этом шестимиллионном городе была бы большая человеческая трагедия. Талибы добрались до меня, они здесь чтобы напасть на весь Кабул. Чтобы не было кровопролития я подумал, что лучше выбраться", – написал президент.
По его словам, теперь талибы ответственные за защиту чести, богатства и самоуважения земляков. Он уверяет, что талибы должны успокоить весь народ, который живет в страхе и ненадежном будущем.
"Составьте четкий план действий и поделитесь им с публикой. Я всегда буду продолжать служить своей нации", – добавил Ашраф Гани.
Как сообщал OBOZREVATEL :
Президент Афганистана Ашраф Гани в воскресенье, 15 августа, подал в отставку после того, как талибы заявили о контроле над всей территорией страны.
15 августа талибы без боя захватили ключевой город на востоке Афганистана – Джелалабад.
За день до этого исламисты взяли под контроль четвертый по величине и хорошо защищено город на севере Афганистана – Мазари-Шариф.