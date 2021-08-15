Президент Афганистана пояснил, почему решил покинуть страну

Президент Афганистана Ашраф Гани обьяснил, что покинул страну во избежание кровопролития в столице. Он добавил, что для него это был трудный выбор, ведь всю жизнь он посвятил защите своей родины.

Соответствующее заявление он опубликовал в Facebook. По его словам, талибы победили и теперь они ответственные за народ.

"Если бы еще было бесчисленное количество земляков и они столкнулись бы с разрушением города Кабул, то в этом шестимиллионном городе была бы большая человеческая трагедия. Талибы добрались до меня, они здесь чтобы напасть на весь Кабул. Чтобы не было кровопролития я подумал, что лучше выбраться", – написал президент.

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По его словам, теперь талибы ответственные за защиту чести, богатства и самоуважения земляков. Он уверяет, что талибы должны успокоить весь народ, который живет в страхе и ненадежном будущем.

"Составьте четкий план действий и поделитесь им с публикой. Я всегда буду продолжать служить своей нации", – добавил Ашраф Гани.

Как сообщал OBOZREVATEL :

Президент Афганистана Ашраф Гани в воскресенье, 15 августа, подал в отставку после того, как талибы заявили о контроле над всей территорией страны.