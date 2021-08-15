Талибы захватили ключевой город на подходах к столице Афганистана

София Закревская
София Закревская
Мир
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Талибы захватили ключевой город на подходах к столице Афганистана

Боевики исламистского движения "Талибан" в воскресенье, 15 августа, без боя захватили ключевой город на востоке Афганистана Джелалабад. Это последний крупный населенный пункт после столицы страны Кабула, из которого США начали эвакуировать сотрудников своего посольства.

В Джелалабаде не было боев, так как губернатор сдался талибам, чтобы сохранить жизни мирного населения и избежать разрушений, пишет Reuters. Вместе с тем, исламисты согласились обеспечить безопасный проход правительственных чиновников и сил безопасности, которые должны покинуть город.

Захват этого города дал талибам доступ к дороге, которая ведет в Пешавар в Пакистане. Она является важной магистралью для Афганистана, у которого нет выхода к морю.

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Как отмечает NDTV, проснувшись утром, местные жители увидели белы флаги "Талибана" по всему городу. В издании отметили, что террористы быстрыми темпами окружили Кабул, поэтому у президента Афганистана Ашрафа Гани сейчас есть два варианта: капитуляция либо битва за столицу.

Добавим, что по данным американской разведки, Кабул может держать оборону по меньше мере три месяца.

Талибы захватили Джелалабад.

Напомним, ранее талибы уже захватили четвертый по величине и хорошо защищенный город на севере Афганистана – Мазари-Шариф. Западные страны начали эвакуацию своих граждан из столицы Кабула.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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