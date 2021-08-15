Талибы захватили ключевой город на подходах к столице Афганистана

Боевики исламистского движения "Талибан" в воскресенье, 15 августа, без боя захватили ключевой город на востоке Афганистана – Джелалабад. Это последний крупный населенный пункт после столицы страны Кабула, из которого США начали эвакуировать сотрудников своего посольства.

В Джелалабаде не было боев, так как губернатор сдался талибам, чтобы сохранить жизни мирного населения и избежать разрушений, пишет Reuters. Вместе с тем, исламисты согласились обеспечить безопасный проход правительственных чиновников и сил безопасности, которые должны покинуть город.

Захват этого города дал талибам доступ к дороге, которая ведет в Пешавар в Пакистане. Она является важной магистралью для Афганистана, у которого нет выхода к морю.

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Как отмечает NDTV, проснувшись утром, местные жители увидели белы флаги "Талибана" по всему городу. В издании отметили, что террористы быстрыми темпами окружили Кабул, поэтому у президента Афганистана Ашрафа Гани сейчас есть два варианта: капитуляция либо битва за столицу.

Добавим, что по данным американской разведки, Кабул может держать оборону по меньше мере три месяца.

Напомним, ранее талибы уже захватили четвертый по величине и хорошо защищенный город на севере Афганистана – Мазари-Шариф. Западные страны начали эвакуацию своих граждан из столицы Кабула.

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