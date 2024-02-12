Премьер Румынии: с уверенностью утверждаю, что РФ не нападет на Румынию

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что Россия не предпринимала никаких преднамеренных атак на Румынию и не будет делать этого в будущем. Он уверен, что его стране не грозит война с этим государством-террористом.

Такое убеждение политик высказал 10 февраля, передает Euractiv. Перед тем ночью жители портового города Тулча, граничащего с Украиной, получили предупреждения о возможных "объектах, падающих с неба" – российских дронов-камикадзе, которые атаковали Одесу.

По данным румынской Инспекции по чрезвычайным ситуациям, местным посоветовали принять необходимые меры защиты и при необходимости искать укрытие в ночь с пятницы на субботу. Это был первый случай подобных предупреждений в этом году.

"Российская Федерация не инициировала какой-либо преднамеренной агрессии против Румынии, и я с уверенностью утверждаю, что она этого не сделает, поскольку этому нет оправданий", – убежден Чолаку.

В то же время он отметил важность распространения подобных предупреждений для информирования граждан. По его словам, это лишь "форма уважения", которую Румыния должна проявлять к своему населению, обеспечивая его осведомленность, "несмотря на какие-либо неудобства, которые это может причинить".

В местных СМИ сообщили, что около часа ночи и ранним утром10 февраля самолеты F-16 с 86-й авиабазы ​​ВВС Турции в Фетеште отправлялись для проведения разведывательных миссий в национальном воздушном пространстве. Министерство обороны Румынии подтвердило, что армейская радиолокационная система наблюдения не обнаружила "никаких несанкционированных вторжений" в национальное воздушное пространство страны, а также не было сообщений о случайных падениях обломков российских дронов.

Ранее же в Румынии находили фрагменты "Шахедов", после чего обращались в НАТО, заявляя о недопустимости нарушения их воздушного пространства, а также вызвали "на ковер" главу дипмиссии РФ.

Ныне глава румынского правительства утверждает, что Румыния никогда не была такой безопасной страной в военном плане, как сейчас. И несмотря на предупреждения других европейских стран, что от России можно ожидать распространение агрессии за пределы Украины, он все же считает, что его государство война не затронет.

"Я как гражданин, особенно после революции, хочу быть информированным и знать правду. Но Румынии не грозит война", – выразил уверенность Чолаку.

Добавим: 11 февраля в Молдове обнаружили обломки дрона-камикадзе типа Shahed недалеко от границы с Украиной. Как известно, ночью в воскресенье Россия атаковала украинские города 45 "Шахедами", из которых защитники неба сбили 40, в том числе 26 в южных регионах.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне президент Владимир Зеленский шокировал информацией о количестве сбитых "Шахедов" с начала года – 359. Сорок из них силы ПВО сбили ночью с 10 на 11 февраля.

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