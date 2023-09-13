В Румынии после новой атаки РФ на Украину снова обнаружили обломки дрона: подробности

В Румынии обнаружили новые обломки дрона после ночной российской атаки на Одесщину. Они оказались разбросанными на площади в несколько десятков метров.

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На место направили вертолет Военно-воздушных сил Румынии, который будет собирать доказательства. Об этом пишут Digi24 и румынский филиал CNN.

Кроме того, о новом инциденте с "шахедом" на румынской территории сообщил Telegram-канал "Николаевский Ванек".

"Последний мопед, который летел в сторону Измаила сегодня ночью, перелетел границу и упал на территории Румынии. Провокации продолжаются. Реакции не будет", – говорится в сообщении.

По данным СМИ, около 5 часов утра правоохранители получили данные о взрыве и падении дронов.

Минобороны Румынии сообщило, что в режиме реального времени отслеживало воздушную обстановку, поскольку армия РФ ночью продолжила атаки на портовую инфраструктуру Украины в Рени и Измаиле вблизи границы между Украиной и Румынией.

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