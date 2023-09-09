В Румынии найдены новые обломки российского дрона: президент обратился к генсеку НАТО

В Румынии найдены новые обломки российского дрона. В связи с этим президент страны Клаус Иоганнис обратился к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.

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Об этом сообщает Reuters. Йоханнис заявил, что это указывает на недопустимое нарушение воздушного пространства Румынии.

Он проинформировал Столтенберга об обломках дрона. Генсек, по его словам, подтвердил полную солидарность альянса с Румынией.

"Обнаружение румынскими властями на румынской территории недалеко от границы с Украиной новых фрагментов дронов указывает на недопустимое нарушение воздушного пространства Румынии, государства НАТО, с реальными рисками для безопасности румынских граждан в этом районе. Я решительно осуждаю этот инцидент, вызванный атаками России на украинские речные порты на Дунае", – сказал Йоханнис.

Как известно, нападения на речные порты Украины, расположенные всего в сотнях метров от границы с Румынией, увеличили риски безопасности для НАТО, члены которого имеют обязательства по взаимной обороне.

Столтенберг заявил, что российские удары вблизи границы "дестабилизируют". Причем, как он указал, в любом случае и независимо от того, если не было никаких признаков того, что Россия намеревалась нанести удар по члену НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 4 сентября во время массированной атаки дронами по Одесской области часть БПЛА упали и сдетонировали на территории Румынии. Российские "шахеды" залетели на территорию Румынии во время атаки в районе Измаильского порта.

Президент Румынии Клаус Йоханнис отреагировал на падение российских "шахедов" на территории его страны. Он заявил, что требует срочного и профессионального расследования происхождения обломков и обстоятельств, при которых они оказались в Румынии.

К слову, ранее президент Румынии Клаус Йоханнис отрицал падение российских "шахедов" на территории его страны. Он заявлял, что ни один беспилотник или какая-либо часть любого устройства не достигала Румынии.

Как писал OBOZREVATEL, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал падение российского ударного дрона-камикадзе на территории Румынии. По его словам, на сегодняшний день нет информации, указывающей на преднамеренные действия со стороны страны-агрессора России.

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