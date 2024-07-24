Премьер Грузии просит США о перезагрузке отношений: почему они испортились

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предложил США перезагрузить отношения. По его словам, это отвечает интересам обоих государств.

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Об этом Кобахидзе сказал на пресс-конференции в среду, 24 июля. Его цитирует издание Report.

"Власти Грузии предлагают США перезагрузить отношения и надеются на встречные шаги со стороны Вашингтона", – заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Он обвинил неназванных американских "конкретных политиков" в несправедливой оценке действий грузинских властей и посетовал, что грузино-американские отношения испортились в последнее время.

"В очередной раз мы услышали ряд несправедливых оценок по Грузии, фактически это была атака на Грузию со стороны конкретных политиков, что очень грустно. Мы хотим предложить нашим американским партнерам другую повестку дня, что означает перезагрузку. Вам известно, сколько испортилось в наших отношениях в течение прошлых лет трех-четырех лет", – сказал Кобахидзе.

По его словам, перезагрузка – это именно то, в чем сейчас нуждаются отношения двух стран.

"Я оставляю надежду, что в конечном итоге наши американские партнеры примут прагматические решения, которые будут способствовать восстановлению отношений, что в равной степени отвечает интересам Грузии и США. Надеюсь, что соответствующий шаг будет сделан нашими американскими партнерами", – сказал Кобахидзе.

Отметим, что это заявление Ираклия Кобахидзе прозвучало на следующий день после того, как США заявили о введении визовых ограничений и начале всеобъемлющего пересмотра сотрудничества с Грузией через закон об "иностранных агентах".

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, выдачу виз ограничат лицам, "ответственным или причастным к подрыву демократии в Грузии", а также членам их семей. Блинкен подчеркнул, что закон об "иноагентах" подавляет свободу слова и объединений, а также препятствует работе независимых медиа.

Напомним, что отношения Грузии и ЕС в последние месяцы резко ухудшились, в первую очередь из-за принятия грузинскими властями скандального закона "О прозрачности иностранного влияния", инициатором которого и был премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

После этого лидеры ЕС заявили о фактической приостановке процесса евроинтеграции Грузии, а США отменили совместные военные учения с этой страной.

Как сообщал OBOZ.UA:

Несмотря на то, что проевропейская президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон об иноагентах, 28 мая парламент преодолел его и окончательно утвердил документ. Спикер парламента Шалва Папуашвили подписал скандальный закон 3 июня.

Лидеры ЕС заявили, что действия властей Грузии ведут к фактическому приостановлению процесса вступления кавказской республики в Европейский Союз. Речь идет о последних законодательных инициативах – так называемом законе об иноагентах, и о репрессиях против граждан и активистов.

США начали комплексный пересмотр двусторонних отношений с Грузией. В рамках этого пересмотра США отложили на неопределенный срок совместные военные учения NOBLE PARTNER, запланированные на 25 июля – 6 августа 2024 года.

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