Премьер Армении Пашинян заявил об угрозе этнических чисток в Карабахе и пожаловался на бездействие ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне ситуации в Нагорном Карабахе пожаловался на российских "миротворцев". Также он выступил с критикой Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявив, что структуры безопасности, в которых участвует его страна, неэффективны.

В Нагорном Карабахе, по его словам, существует угроза этнических чисток. Об этом политик сказал во время послания к нации. В воскресенье, 24 сентября, его транслировала пресс-служба правительства Армении.

Премьер заявил, что отсутствие эффективности ОДКБ с точки зрения государственных интересов и безопасности Республики Армения "было видно во время событий мая и ноября 2021 года, сентября 2022 года, и список можно продолжать".

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"Дорогие соотечественники! Ряд событий, произошедших в последние годы, заставили всех нас оценить, переоценить ситуацию и сделать выводы", – отметил он.

Пашинян сказал, что у него также есть "серьезные вопросы" о целях и мотивах "миротворческих" войск Российской Федерации в Карабахе.

"Армения никогда не отказывалась от союзнических обязательств и не предавала своих союзников. Но анализ ситуации показывает, что союзники, на которых мы опирались на протяжении многих лет, поставили задачу показать нашу уязвимость и невозможность народу Армении иметь независимое государство", – заявил премьер-министр.

Он считает, что риск этнических чисток в непризнанном Нагорном Карабахе в отношении армянского населения вырос и, возможно, людям придется покидать родные дома. Ответственность за такое развитие событий политик возложил на Азербайджан.

Как писал OBOZREVATEL:

– За день до этого (23 сентября) президент Азербайджана Ильхам Алиев намекнул на возможность заключения мирного договора с Арменией.

– Тем временем Армения призвала Совбез ООН направить миротворческий контингент в Нагорный Карабах.

– Мнение экспертов о том, что будет с Нагорным Карабахом после прекращения огня и какую роль может сыграть Россия, можно почитать по ссылке.

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