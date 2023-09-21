Исторический момент? Что будет с Нагорным Карабахом после прекращения огня и какую роль может сыграть Россия: прогноз

Капитуляция непризнанного Нагорного Карабаха является историческим моментом. Эксперты считают, что существует риск войны между Азербайджаном и Арменией в будущем, но в то же время Ереван получил шанс на частичное снижение зависимости от Москвы.

В беседе с DW берлинская журналистка и эксперт из Южного Кавказа Сильвия Штебер заявила, что среди причин сложившейся ситуации можно назвать ошибку Армении, ведь она не хотела идти на компромисс, долгое время считая Нагорный Карабах "неприступной крепостью". По мнению Штебер, РФ была недовольна действиями не только премьера Армении Никола Пашиняна, но и его предшественников.

Рубен Еникополов, профессор университета Помпеу Фабра в Барселоне, называет еще одну причину – "очень сильное сближение России и Турции", новый раздел сфер влияния этих стран в регионе. Он также разделяет мнение, что Ереван, имея шанс на переговоры, не согласился и пошел в ва-банк – но ставка не сработала.

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Азербайджанские эксперты среди причин антитеррористической операции Баку, начатой 19 сентября 2023 года, видят недовольство Азербайджана тем, как шли переговоры после Второй карабахской войны осенью 2020 года.

"Позиция Азербайджана состоит в том, что поскольку это признана в мире территория Азербайджана, то там не может быть других вооруженных сил, кроме азербайджанских", – объяснил DW политический аналитик Фуад Шахбазов.

Еникополов предположил, что дальше Нагорный Карабах должен полностью перейти под контроль Баку. "Это закончится тем, что ничего армянского там не останется. Люди будут либо эвакуированы на территорию Армении, либо посажены в тюрьмы Азербайджана", – сказал он. При этом некоторые эксперты говорят о повышенном риске этнических чисток.

И Штебер, и Еникополов не исключают, что Азербайджан и Армения могут в конце концов пойти на прямое столкновение.

Еникополов отметил: теперь можно сказать, что Москва в Карабахе "не играет никакой роли" и ее войска могут покинуть регион. Продолжит ли существование российская база в армянском Гюмре – под вопросом.

Многие эксперты сходятся в том, что РФ продолжит влиять на Армению. Как минимум, в экономическом плане, хотя отношения между ними ухудшились. "Торговать надо, но любовь миновала", – описал ситуацию Еникополов.

Штебер считает: хотя нынешняя ситуация это вызов для Армении, но она также получила возможность "снижения зависимости от России". По ее словам, сотрудничество Еревана с ЕС и странами региона будет расширяться.

Как писал OBOZREVATEL:

– В непризнанном Нагорном Карабахе 20 сентября был ликвидирован заместитель командующего "миротворческими" силами России по военно-политической работе Иван Ковган.

– В этот же день с 13:00 стороны договорились о прекращении огня и боевых действий, что, по сути, оценивается рядом экспертов как капитуляция Нагорного Карабаха.

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