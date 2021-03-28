Премьер Армении Пашинян решил уйти в отставку

Марина Лисничук Мир 15:23, 28.03.2021 Обновлено: 15:48, 28.03.2021

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле – перед внеочередными парламентскими выборами.

Об этом он сказал на встрече с жителями села Арагац во время поездки по Армавирской области 28 марта. Его слова цитирует российский "Интерфакс".

"В апреле я подам в отставку, не чтобы уйти, а чтобы состоялись внеочередные парламентские выборы. В этот период я продолжу оставаться исполняющим обязанности премьера", – объяснил премьер.

Обращаясь к собравшимся, он сказал, мол, если они подтвердят полномочия его команды, "мы продолжим служить вам лучше, чем раньше, если нет – передадим власть тому, кого вы выберете".

Для роспуска парламента премьер страны должен уйти в отставку. Согласно армянскому законодательству, выборы будут назначены, если парламент не изберет дважды премьера после отставки действующего главы правительства. В этом случае Пашинян продолжит исполнять обязанности премьера. Ранее он заявил, что внеочередные парламентские выборы пройдут 20 июня.

Примечательно, что 28 марта в Ереване перед зданием парламента Армении прошел митинг с требованием отставки премьера, сообщил "Коммерсант". Политическая обстановка в стране обострилась в феврале после конфликта Никола Пашиняна с руководством Генштаба вооруженных сил страны.

Протесты против правительства Пашиняна

Координатор оппозиционного "Движения спасения родины" Ишхан Сагателян заявил, что если глава правительства уйдет в отставку формально для запуска механизма досрочных парламентских выборов, то оппозиция будет бороться, чтобы он не выполнял обязанности премьера в предвыборный период.

"Мы должны превратить отставку де-юре в фактическую отставку", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 25 февраля армянская оппозиция снова потребовала отправить в отставку премьера страны Никола Пашиняна и начала устанавливать палатки, а также возводить баррикады в Ереване.

  • Начальник главного штаба Вооруженных сил Армении Оника Гаспарян потребовал отставки Пашиняна. Тот в ответ отправил его в отставку, заявив о госперевороте. Однако документ должен был подписать президент.

  • В ответ Пашинян заявил об увольнении Гаспаряна. Со своей стороны президент Армен Саркисян подал в суд из-за такого шага премьера.

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