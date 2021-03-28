Прем'єр Вірменії Пашинян вирішив піти у відставку

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що подасть у відставку в квітні – перед позачерговими парламентськими виборами.

Про це він сказав на зустрічі з жителями села Арагац під час поїздки в Армавірську область 28 березня. Його слова цитує російський "Інтерфакс".

"У квітні я подам у відставку, не щоб піти, а щоб відбулися позачергові парламентські вибори. У цей період я продовжу залишатися виконувачем обов'язків прем'єра", – пояснив прем'єр.

Звертаючись до присутніх, він сказав, мовляв, якщо вони підтвердять повноваження його команди, "ми продовжимо служити вам краще, ніж раніше, якщо ні – передамо владу тому, кого ви виберете".

Для розпуску парламенту прем'єр країни повинен піти у відставку. Згідно з вірменським законодавством, вибори буде призначено, якщо парламент не обере двічі прем'єра після відставки чинного глави уряду. В цьому випадку Пашинян продовжить виконувати обов'язки прем'єра. Раніше він заявив, що позачергові парламентські вибори відбудуться 20 червня.

Примітно, що 28 березня в Єревані перед будівлею парламенту Вірменії пройшов мітинг із вимогою відставки прем'єра, повідомив "Комерсант". Політична ситуація в країні загострилася в лютому після конфлікту Нікола Пашиняна з керівництвом Генштабу збройних сил країни.

Протести проти уряду Пашиняна

Координатор опозиційного "Руху порятунку батьківщини" Ішхан Сагателян заявив, що якщо глава уряду піде у відставку формально для запуску механізму дострокових парламентських виборів, то опозиція боротиметься, щоб він не виконував обов'язків прем'єра в передвиборчий період.

"Ми повинні перетворити відставку де-юре на фактичну відставку", – сказав він.

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