Пашинян объявил об увольнении главы Генштаба Армении: президент подал в суд

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об увольнении от должности начальника главного штаба Вооруженных сил страны Оника Гаспаряна.

Со своей стороны президент Армен Саркисян подал в суду з-за такого шага премьера. Об этом сообщается на сайте армянского правительства и в заявлении пресс-службы главы Республики.

"Принимая за основу тот факт, что президент Армен Саркисян не подписал проект указа об увольнении начальника генштаба ВС, однако не стал оспаривать его в Конституционном суде, с 10 марта Гаспарян освобождается от занимаемой должности силой закона", – заявил Пашинян.

Саркисян обратился в Конституционный суд, надеясь, что тот решит вопрос соответствия решения Пашиняна Конституции и закону о военной службе.

"Подача заявления обусловлена существующими в юридической практике указанного закона проблемами, которые стали более очевидными в результате инициативы премьер-министра об увольнении начальника главного штаба Вооруженных сил Республики Армения Оника Гаспаряна и последующих конституционно-правовых процессов", – цитирует президента Армении его пресс-служба.

Саркисян надеется, что решение Конституционного суда будет принято в кратчайшие сроки и может оказать серьезное влияние на текущие процессы, связанные со сложившейся ситуацией в стране.

Напомним, что ранее начальник главного штаба Вооруженных сил Армении Оника Гаспарян потребовал отставки Пашиняна. Тот в ответ отправил его в отставку, заявив о госперевороте. Однако документ должен был подписать президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, армянская оппозиции 25 февраля снова потребовала отправить в отставку премьера страны Никола Пашиняна и начала устанавливать палатки, а также возводить баррикады в Ереване.