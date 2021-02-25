В Ереване оппозиция начала строить баррикады: Пашинян позвонил Путину. Фото и видео

Армянская оппозиция 25 февраля снова потребовала отправить в отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна и начала устанавливать палатки, а также возводить баррикады в Ереване.

В этот же день глава правительства провел шествие своих сторонников, а затем прекратил акцию и призвал оппозицию к диалогу, однако те не намерены расходиться до тех пор, пока Пашиняна не лишат должности, пишет ВВС (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Тем временем, как сообщается на сайте Кремля, премьер позвонил президенту России Владимиру Путину и обсудил с ним ситуацию в Армении. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

"Владимир Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона", – отметили у президента РФ.

В свою очередь демонстранты начали устанавливают палатки на площади перед зданием парламента. Также они перекрыли проспект Маршала Баграмяна, где также расположена резиденция премьера, использовав для этого мусорные баки.

Лидеры оппозиции уже сформировали делегацию для встречи с президентом Арменом Саркисяном и требуют созвать срочное заседание парламента.

В Министерстве обороны страны заверили, что не намерены вмешиваться в политику. В ведомстве подчеркнули, что военные продолжат охранять страну и ее границы, а также обеспечивать безопасность.

Напомним, что ранее начальник главного штаба Вооруженных сил Армении Оник Гаспарян потребовал отставки Пашиняна. Тот в ответ отправил его в отставку, заявив госперевороте. Однако ее еще должен подписать глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, акции протеста с требованием отставки премьера начались еще утром 25 февраля. Это уже не первые такие демонстрации. Они начались после того, как 9 ноября между Арменией, Азербайджаном и Россией было подписано заявление о прекращении боевых действий в непризнанном Нагорном Карабахе. Из-за этого Пашиняна назвали предателем.