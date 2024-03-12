Цинично и кровожадно: Трамп через Орбана озвучил 'мирный план' по Украине. Почему это еще не зрада

До начала встречи Трамп и Орбан заявляли, что главными темами будет "широкий спектр вопросов, касающихся Венгрии и США, а также как положить конец войне России с Украиной". Кажется, этот "край" оба одиозных политика видят исключительно в капитуляции Украины.

Сразу после своего американского визита Орбан в интервью государственным венгерским СМИ несколько приоткрыл "мирные инициативы по-трамповски". Якобы бывший президент США намерен отказаться от помощи Украине в случае победы на предстоящих президентских выборах.

"Трамп просто не даст денег Украине для помощи в борьбе с Россией, если снова станет президентом, и это ускорит окончание "конфликта", – заявил Орбан. – Он также не собирается гарантировать безопасность и Европе. Европейцам придется или платить за это, или создать собственную армию".

Кажется, после таких заявлений построение Францией антипутинской коалиции в Европе пойдет гораздо быстрее.

Тем временем сторонники Трампа в Конгрессе продолжают блокировать закон о предоставлении Украине военной и финансовой помощи, и они получили очередной сигнал, как именно нужно действовать с украинским пакетом помощи во время предстоящего голосования.

О резонансных заявлениях двух "друзей" Украины – Дональда Трампа и Виктора Орбана – в материале OBOZ.UA.

Мир за счет Украины

Премьер Венгрии и бывший президент США встретились в третий раз, разговор проходил в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго и длился час. После этого программа продолжилась ужином и концертом. Именно в это время, отпуская друг другу комплименты в виде того, что они оба "фантастические лидеры и боссы в своих странах", эти двое и решили, как именно остановить войну.

После встречи Орбан заявил, что знает подробности стратегии экс-президента по развитию мира и эти идеи совпадают с планами Венгрии. По его словам, главная составляющая стратегии Трампа – он не намерен поддерживать Украину.

"Трамп просто не даст ни копейки на российско-украинскую войну", если победит на выборах президента США. Поэтому война закончится, потому что очевидно, что Украина не может стоять на собственных ногах", – отметил венгерский премьер. По мнению Орбана, "если американцы не дадут денег и оружия вместе с европейцами, то война закончится", потому что Европа "сама по себе не способна финансировать эту войну".

При этом оба политика отказывают Украине и в мирных переговорах, собираясь все решить с Путиным наедине.

США и Евросоюз должны достичь с Россией соглашения об урегулировании "конфликта" в Украине, которое в то же время станет гарантией безопасности в отношениях между Россией и Западом на десятилетие вперед, говорит Орбан. Он отметил, что конец войне может быть положен в результате переговоров между Москвой и Вашингтоном.

Вероятно, имея в виду точку зрения Трампа, Орбан добавил, что "если европейцы боятся россиян или хотят обеспечить более высокий уровень безопасности в целом, то пусть они сами за это платят или пусть создают свою собственную армию и свою собственную технику, или если хотят использовать для этого американцев, пусть они американцам платят за безопасность", – сказал Орбан.

Трамп, неоднократно одобрительно высказывавшийся о президенте России Владимире Путине, обещает прекратить войну России против Украины в течение суток. Однако он не объясняет, каким образом хочет это сделать. Что ж, Орбан частично показал этот мирный план.

Бояться не следует

"Учитывая, что шансы Трампа на избрание президентом США увеличиваются, этим моментом хотел воспользоваться Орбан, чтобы еще больше наладить свои связи. Очевидно, что он рассчитывает на американскую поддержку Венгрии после президентских выборов, ведь его страна находится в определенном одиночестве внутри ЕС, где ее считают пророссийским агентом. С другой стороны, Трампу нравится, что есть у него в Европе такой политик, который его поддерживает, желает открыто его победы. Видимо, по этим причинам он его и принял у себя" – таково мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA выразил дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах Александр Левченко.

"То, что озвучил Орбан после визита, о необходимости срочного заключения мирного договора с участием США и России, не упомянув при этом Украину, возможно, это его желание, а возможно, где-то оно прошло в переговорах с Трампом. Но даже такой политик, как Трамп, понимает, что все эти переговоры не могут происходить за спиной Украины. Это, кстати, сказал бывший премьер-министр Великобритании Джонсон, который считает, что преемники Рейгана – а их много среди республиканцев – не являются врагами Украины и большими друзьями Москвы. Я даже не исключаю того, что Трамп может занять куда более радикальную позицию по поводу действий Путина и с приходом к власти может помочь Украине куда больше, чем администрация Байдена.

Поэтому Украине не следует враждебно относиться или уж очень бояться прихода к власти Трампа, потому что консерваторы и трамписты возможно еще быстрее могут решить вопрос с Россией.

Что касается уменьшения военной помощи в Европе. Собственно говоря, у меня большие сомнения, что это произойдет, потому что это просто отобрало бы у США доминацию в мире вообще, если они дистанцируются именно от европейских дел. Политики США всегда это очень хорошо понимали", – отметил Александр Левченко.

Победа Украины – в интересах США

"Трамп фактом встречи с Орбаном стремится показать, что у него контакты с европейскими лидерами. Он будет пытаться использовать эту встречу в предвыборной борьбе как показатель того, что он причастен к мировой политике. Хотя Орбан – это не фигура такого калибра, как, например, канцлер Германии или президент Франции, но лучше, чем ничего.

Почему это нужно Орбану? Потому что из-за своей негативной позиции к Евросоюзу и Украине он фактически политический изгой. Он хочет доказать, что все же не изолирован. Для него такая встреча с Трампом имеет большое политическое значение, чтобы показать, что он тоже находится в мировой политике. Но это выглядит очень неубедительно" – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

"Что касается якобы инициатив Трампа по разрешению войны в Украине, то Орбан не сказал, реально ли такой план существует. Лично я сомневаюсь, ведь он может иметь конкретные образы только тогда, когда человек стал президентом и когда этот человек пообщался хотя бы с представителями Госдепа.

Следует также понимать, что Трамп сегодня полностью сконцентрирован, сфокусирован на одной задаче – как стать президентом. Все остальное его сейчас просто не интересует. У него нет ни времени, ни возможностей, ни ресурсов, чтобы заниматься внешней политикой. Его главная задача – быть избранным на пост президента. Поэтому говорить сейчас с ним о внешней политике нет смысла.

Опять же, Орбан говорит, что там Трамп не даст деньги Украине. Ну, во-первых, нужно сначала стать президентом, пообщаться с Конгрессом, с политическими партиями, то есть республиканцами и демократами. А мы сегодня имеем преимущественную поддержку и республиканцев, и демократов, которые готовы выделять необходимые деньги, потому что это в интересах Соединенных Штатов.

Они понимают, что на кону стоит вопрос доверия к США как к мировому лидеру. И это нужно учитывать, когда речь идет и о деньгах, и о поддержке Украины. Это уже вопрос не просто выживания Украины, а вопрос доверия в мире к Соединенным Штатам и поддержанию мирового порядка, основанного на правилах. Вот это нужно учитывать. То есть я бы особо не обращал внимание на слова Орбана о каких-то трамповских инициативах именно сегодня. Следует дождаться результатов президентских выборов. Именно после этого все станет понятно", – отметил Александр Мережко.