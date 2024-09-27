'Позиция Путина ослабла': Жирнов объяснил, что стоит за ядерными угрозами России

Угрозы применения Россией ядерного оружия только формально усилились после заявлений российского диктатора Путина об изменении ядерной доктрины. Однако ничего нового за этими запугиваниями нет, они говорят только об ослаблении его позиции.

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Такое мнение в комментарии OBOZ.UA высказал международный эксперт из Франции, экс-сотрудник Службы внешней разведки РФ Сергей Жирнов. По его словам, в настоящее время Кремль явно подводит эти заявления к Украине, говоря о неядерном государстве, которое "серьезно угрожает РФ".

"И с этой точки зрения это, конечно, небольшое движение. Однако в целом такие заявления свидетельствуют только об одном – позиция Путина ослабла. Потому что каждый раз, когда он поднимает вопрос ядерных сил, это признание того, что в обычных вооружениях, в обычной войне против Украины у него все идет плохо", – считает эксперт.

Он объяснил: иначе стране, которая "надувает щеки и говорит, что она супердержава, что у нее лучшая армия в мире", не нужно было бы никого пугать ядерным оружием, если у нее на фронте все идет нормально. А вот когда все плохо, тогда агрессор и прибегает к запугиванию ядеркой.

Жирнов подчеркнул, что Россия получила огромный удар из-за неудачного запуска ракеты "Сармат". Когда это произошло, Москве пришлось срочно собирать заседание Совета безопасности РФ и говорить о том, что он меняет ядерную доктрину.

"Однако слова никогда не бывают сильнее ядерного испытания или удачного запуска ядерной ракеты. И все ядерные государства это тоже поняли. Тогда не для специалистов по ядерному делу, и не для лидеров ядерными государствами, а для простого западного обывателя нужно собрать заседание и на нем о чем-нибудь поговорить и угрожать. На специалистов по ядерной тематике это заседание не произвело никакого впечатления", – отметил экс-сотрудник Службы внешней разведки РФ.

Он называет действия Кремля просто игрой на публику, которая не очень хорошо разбирается в ядерной тематике. Однако и здесь, по его мнению, ожидаемого эффекта не получилось. То есть, эта тема не стала новостью номер один в Западной Европе, как это было раньше, когда Путин выдавал подобные заявления.

"То есть настолько надоели эти его угрозы, что многие уже не воспринимают их всерьез. В общем, это заявление Путина, на мой взгляд, не повлияет на настроение западных партнеров Украины, но, к сожалению, проблема заключается в том, что разрешение на удары своими ракетами Запад не хочет давать по другим причинам. Это просто трусость. Они не хотят брать на себя ответственность", – выразил убеждение Жирнов.

Напомним: примерно 21 сентября в России провалили испытания межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат" на космодроме "Плесецк" в Архангельской области. Она взорвалась глубоко в шахте, что, вероятно, привело к пожару и уничтожению полигона вокруг.

Уже 25 сентября российский диктатор Владимир Путин заявил о решении внести изменения в ядерную доктрину РФ в части определения условий применения ядерного оружия. У агрессора намекнули, якобы это позволит нанести такой удар по Украине. А позже в Кремле признались, что решили изменить эту доктрину, чтобы угрожать странам Запада.

Как сообщал OBOZ.UA, в Институте изучения войны оценили, что традиционные угрозы России ядерным оружием теряют влияние на Запад, поэтому Путин ищет новый "механизм" для запугиваний. Отмечается, что главное намерение Кремля – сорвать и отсрочить ключевые моменты принятия Западом решений по разрешению Украины наносить дальние удары по РФ.

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