Появились кадры 'нападения' на здание 'МГБ' в Тирасполе. Видео

В сети показали кадры обстрела здания "Министерства государственной безопасности" в столице непризнанного Приднестровья Тирасполе, который произошел 25 апреля. На них видна группа лиц с автоматами, а также зафиксирован сам взрыв.

Видео было снято камерами видеонаблюдения, его опубликовал канал "ТСВ" на Youtube. Сам инцидент, вероятно, является спланированной провокацией российских спецслужб (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На видеозаписи видно, как около "МГБ" остановился автомобиль, из него вышли три человека в масках. Они несколько раз выстелили из гранатометов, бросили на землю пустые тубусы от оружия и уехали в неизвестном направлении.

Видео дня

Напомним, что 25 апреля в Тирасполе прогремели взрывы вблизи здания, где расположены офисы так называемого "МГБ" и филиала российской "Федеральной службы безопасности" в ПМР. Днем позже взрывы прогремели также на территории радиотелецентра "Маяк" в Григориопольском районе Приднестровья. Были взорваны две вышки

В свете недавних заявлений Минобороны РФ о том, что вторая фаза путинской "спецоперации" в Украине предполагает выход к границе Приднестровья, события в Тирасполе выглядели похожими на очередную провокацию России, целью которой является создание новой причины наступления. Доказательства того, что так и есть, предоставила украинская разведка.

Президент Молдовы Майя Санду возложила ответственность за взрывы на силы изнутри региона, не контролируемого конституционными властями. По ее убеждению, они настроены втянуть Приднестровье в войну и заинтересованы в дестабилизации ситуации.

Как сообщал OBOZREVATEL, после серии взрывов в Приднестровье люди массово уезжают из так называемой ПМР на подконтрольную Молдове территорию. На выезде из непризнанной республики образовались необычно огромные пробки.