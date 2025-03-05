'Поведение неприемлемо': в Чехии уволили водителя, ударившего украинца в присутствии маленького ребенка

Водителя пражского трамвая, который в конце февраля накричал на пару старшего возраста и ударил украинца на глазах его маленького внука, уволили. Этот мужчина, по данным СМИ, связан с правыми националистическими организациями из чешского города Хомутова, откуда он несколько лет назад перебрался в Прагу.

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Как передает Radio Prague International, водитель оправдывался в соцсетях: мол, старший мужчина желал ему "подохнуть" и плевался в него. Позже он, правда, признал, что украинского языка не знает, поэтому не понимал, что говорил пассажир.

Конфликт произошел на прошлой неделе на седьмом маршруте трамвая в столице Чехии. Водитель общественного транспорта грубо наорал на пару, с которой был маленький ребенок: якобы они "вообще не имеют права быть здесь, в этой стране". Более того, он ударил мужчину, ссылаясь на то, что ребенок стал обутым на пластиковое сиденье и, как выразился водитель, "загрязнил трамвай".

С криками "Вон или вызову полицию" и под плач ребенка он выгнал семью с детской коляской из транспорта.

Инцидент кто-то из пассажиров снял на видео. Ролик после публикации в сети вызвал резонанс, информацию о случае опубликовали практически все основные чешские СМИ.

Как стало известно, водитель оскорбил дедушку и бабушку, которые везли домой к родителям своего 2-летнего внука. Об этом в комментарии СМИ рассказал отец ребенка.

Он добавил, что сам живет в Праге уже давно, его жена – чешка, а малыш, на глазах которого водитель трамвая устроил скандал, имеет чешское гражданство.

По его словам, его родители после претензии водителя показали, что обувь ребенка чистая, и сразу взяли его на руки. Также украинец утверждает, что его старшие родители не знают чешский настолько хорошо, чтобы якобы оскорблять водителя.

Семья собиралась подать заявление в полицию, но та взялась за дело сама после мониторинга соцсетей.

"Его [водителя] ксенофобное и агрессивное поведение в отношении пассажиров с ребенком было неприемлемым и противоречило ценностям транспортного предприятия", – сообщил заместитель старосты Праги, ответственный за транспорт, Зденек Гржиб.

"И, напротив, я высоко ценю работу других водитель и водителей, которые действуют при любых обстоятельствах профессионально", – добавил он.

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил: что бы ни произошло в начале конфликта, "решением не является агрессия со стороны водителя, особенно при присутствии малого ребенка, тем более аргументация национальностью". Он призвал полицию и транспортное предприятие Праги разрешить инцидент. Взяло дело на контроль и посольство Украины в Чехии.

Вскоре Транспортное предприятие Праги сообщило, что осуществило внутреннее расследование, и признало: "Способ, в который водитель разрешил эту ситуацию, полностью противоречит не только внутренним правилам ТПП, но и законам Чехии и добрым обычаям. Такое поведение ТПП не позволяет и позволять не будет. ТПП примет все юридические возможности для решения дела в плоскости трудового права".

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