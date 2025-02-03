В столице Словакии до смерти избили украинца: МИД требует беспристрастного расследования

В столице Словакии Братиславе до смерти избили бездомного мужчину, который был гражданином Украины. Его нашли с тяжелыми травмами головы и тела перед торговым центром Nivy в четверг, 30 января.

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Пострадавшего обнаружили сотрудники городской полиции – они доставили его в больницу в Ружинове, где он скончался в пятницу, пишет Denník N. Есть подозрение, что на мужчину напали сотрудники частной службы безопасности и патруль полиции из Ружинова.

"Инцидент произошел после того, как мужчину поймали на краже в магазине одежды New Yorker. Запись с камеры видеонаблюдения показала, что его избили в помещении за магазином", – говорится в статье.

Это дело расследует Управление инспекционной службы – полицейский инспекционный орган при Министерстве внутренних дел Словакии по статье "убийство".

"Пока нельзя исключить незаконные действия сотрудников полиции в этом случае, поэтому расследованием занялось Управление инспекционной службы", – заявили в ведомстве, добавив, что они работают над несколькими версиями произошедшего.

Реакция МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что он шокирован трагической смертью гражданина Украины в Братиславе, добавив, что нельзя исключать этническую вражду как одну из причин этого преступления.

Наше посольство уже обратилось к словацкой полиции и омбудсмену. В МИД Украины требуют беспристрастного расследования и привлечения виновных к ответственности, подчеркнул министр.

Как сообщал OBOZ.UA, в Германии суд вынес приговор мужчине, который убил 9-летнюю Валерию из Украины. Летом прошлого года он выследил ребенка по дороге в школу и задушил: следствие считает, что таким образом 37-летний Андрей П. решил отомстить матери девочки, с которой они разошлись за несколько дней до убийства.

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