'Ты не имеешь права быть в этой стране': в Чехии водитель трамвая ударил украинца в присутствии маленького ребенка. Видео

В Праге (Чехия) водитель трамвая ударил украинца на глазах у маленького ребенка, которого тот держал на руках. Чех заявил, якобы гражданин Украины "не имеет права" находиться в этой стране.

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Соответствующий ролик, снятый очевидцами, 28 февраля распространился в Telegram-каналах. В транспортной компании Праги отреагировали на конфликтную ситуацию, раскритиковали действия своего сотрудника и пообещали провести расследование.

На обнародованных в сети кадрах видно, что водитель трамвая кричит к пассажиру, сидящему с ребенком на руках.

В сети отмечают, что конфликт начался из-за того, что малыш стоял ногами на сиденье. Свидетели сняли, как водитель заявляет: "Прочь!", утверждая, что мужчина "не имеет права быть в этой стране", а затем даже наносит удар.

"Ты загрязняешь трамвай, понимаешь? Выходи давай! С полицией поговорим... Скажите спасибо господину... Мы здесь никуда не поедем из-за него... Ты весь трамвай задерживаешь. Выходи, выходи, я говорю, выходи. Это нарушение правил пользования трамваем... Я спокоен!" – кричал водитель.

Он также возмутительно обратился к пассажирам, фиксировавшим все на камеру, хотя никто из присутствующих не вмешался в спор.

Рядом с мужчиной и малышом стояла женщина с коляской. В результате они вышли из транспортного средства.

"По словам отца ребенка, в тот день бабушка и дедушка сопровождали своего двухлетнего внука, гражданина Чехии", – говорится в сообщении.

28 февраля в АО "Транспортная компания г. Прага" (Dopravní podnik hl. m. Prahy, DPP) заявили, что инцидент произошел на седьмом маршруте трамвая в столице Чехии, и они немедленно занялись расследованием. Там признали, что действия водителя в этой дорожной ситуации "полностью противоречат не только внутренним правилам перевозки, но и законам Чешской Республики и нормам морали". Также добавили, что Генеральная прокуратура Чехии тоже "не терпит и не будет терпеть подобного поведения".

"DPP будет использовать все законодательные возможности для разрешения дела в рамках трудового права. DPP приносит глубокие извинения пассажирам. DPP предоставляет полное сотрудничество по делу органам, участвующим в производстве о правонарушении или уголовном производстве", – говорится в сообщении ведомства в соцсети X.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Министерства труда и социальной политики Чехии, вклад украинцев со статусом временной защиты в экономику этой страны – вдвое выше оказанной им помощи. За три года войны украинские беженцы внесли в бюджет Чехии около €2 млрд.

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