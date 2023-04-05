Посольство США в Чехии потроллило Россию шуткой о финских снайперах в честь вступления Финляндии в НАТО. Фото

Американское посольство в Чехии поздравило Финляндию с историческим событием – вступлением страны в НАТО. По этому поводу дипломаты запостили шутку о снайперах с явным намеком на события советско-финляндской войны (1939–1940).

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Посольство показало картинку заснеженного леса, на которой видна только дорога, разбросанные по земле ветки и высокие деревья, и спросило, где на этом изображении спрятаны финские снайперы. Соответствующий пост появился на Twitter-странице ведомства.

Мем исполнен в форме проверочного задания CAPTCHA от Google, когда для того, чтобы подтвердить, что вы не робот, нужно выбрать определенные предметы на картинке.

Хотя на фотографии зимнего леса не видно ничего, кроме природы, оказалось, что финские снайперы "замаскированы" на каждом фрагменте снимка.

Под картинкой с этой шуткой американские дипломаты написали, что приветствуют Финляндию в НАТО.

Напомним, что финские снайперы во время вторжения в страну Советского Союза создали россиянам немало проблем, так как очень умело прятались и заставали противника врасплох. Называли таких снайперов "кукушками" из-за того, что те часто вели стрельбу с деревьев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Финляндия официально стала членом Североатлантического альянса 4 апреля 2023 года.

– Во время торжественной церемонии госсекретарь США Энтони Блинкен заявил: расширением НАТО обязано "мудрой" политике президента РФ Владимира Путина. Своей агрессией против Украины он ускорил то, чего стремился избежать. Теперь сухопутные границы Российской Федерации и Альянса увеличились более чем на 1200 км.

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