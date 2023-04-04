Финляндия официально стала членом НАТО: глава МИД страны подписал документ. Фото

Во вторник, 4 апреля, Финляндия официально стала членом Североатлантического альянса. В штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия) пройдет торжественная церемония, во время которой флаг страны будет поднят среди флагов других государств. Теперь в Альянсе 31 страна.

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Об этом сообщил в Twitter премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он поздравил нового союзника с историческим событием.

"С сегодняшнего дня в альянс входит 31 страна. Сильные партнеры обеспечивают безопасность Польши, нашего региона и всего мира", – написал Моравецкий.

Официальная церемония с участием президента республики Саули Ниинистё, пройдет в штаб-квартире НАТО. Перед началом он проведет двустороннюю встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. На месте также присутствуют министр иностранных дел Пекка Хаависто и министр обороны Антти Кайкконен.

Хаависто уже подписал документ о присоединении Финляндии к НАТО. Перед началом встречи министров иностранных дел стран альянса он будет передан на хранение правительству США. После этого состоится торжественная церемония поднятия флага в честь членства Финляндии в НАТО.

Примечательно, что 4 апреля отмечается годовщина основания НАТО. В этот день в 1949 году в Вашингтоне представители 12 стран – США, Британии, Франции, Италии, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Канады, Дании, Исландии, Норвегии и Португалии – подписали Североатлантический пакт о военно-политическом союзе.

Напомним, 30 марта генеральная ассамблея Великого национального собрания Турции ратифицировала протокол вступления Финляндии в НАТО. Президент Саули Ниинисте выразил благодарность Турецкой Республике.

"Финляндия сейчас готова вступить в НАТО. Мы ожидаем, что Швеция присоединится к нам как член как можно скорее", – заявил Ниинисте.

Также на новость отреагировал генсек НАТО Йенс Столтенберг, заявив, что Финляндия официально станет членом блока в ближайшее время. Все государства, входящие в Североатлантический альянс, уже завершили процедуру ратификации членства страны.

"Это сделает всю семью НАТО более сильной и безопасной", – убежден Столтенберг.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 23 марта президент Финляндии Саули Ниинисте подписал закон о вступлении страны в НАТО. Таким образом, завершился процесс национального признания ее членства в Североатлантическом альянсе;

– 27 марта парламент Венгрии поддержал ратификацию членства Финляндии в НАТО. За проголосовали 96% участвовавших в голосовании парламентариев.

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