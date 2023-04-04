Граница РФ с НАТО увеличилась на 1200 км: Блинкен заявил, что Финляндия может поблагодарить Путина за вступление в Альянс

С 4 апреля Североатлантический альянс стал на одну страну-члена больше: к НАТО присоединилась Финляндия. Теперь сухопутные границы России, начинавшей полномасштабную агрессию против Украины под предлогом "недопущения увеличения" этого оборонительного союза, увеличились на 1200 км.

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И за расширение НАТО должен поблагодарить президента РФ Владимира Путина, который своей агрессией лишь ускорил то, что хотел предотвратить. Об этом в ходе торжественной церемонии присоединения Финляндии к Североатлантическому альянсу заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В Брюсселе завершилась процедура вступления Финляндии в НАТО, заключительным "аккордом" обретения этим государством полноценного членства в Североатлантическом альянсе стала передача главой МИД Финляндии Пеккой Хаависта ратификационных грамот госсекретарю США Энтони Блинкену, который доставит их в депозитарий Альянса в Вашингтоне.

После этого возле Штаб-квартиры НАТО в Брюсселе торжественно подняли флаг Финляндии – нового, 31 члена Альянса.

Отныне сухопутная граница России с НАТО выросла более чем на 1200 км. И это – заслуга президента РФ Владимира Путина, который агрессией против Украины ускорил то, что хотел предотвратить, отметил Блинкен, назвав день присоединения Финляндии к НАТО "историческим".

"Сегодня действительно исторический день, потому что очень скоро... мы будем приветствовать Финляндию в Альянсе, за общим столом. И я бы хотел сказать, что это, возможно, единственная вещь, за которую мы можем поблагодарить господина Путина. Ведь он ускорил российской агрессией то, что он хотел предотвратить, заставив многие страны прийти к убеждению, что они должны больше заботиться об обороне и быть уверенными в том, что смогут сдержать возможную российскую агрессию в будущем", – подчеркнул госсекретарь США.

Напомним, 4 апреля Финляндия официально стала членом НАТО. Глава МИД этой страны в Брюсселе подписал соответствующий документ.

В России уже взорвались из-за этого угрозами и заявили, что "вынуждены принять меры". Также в российском МИД заявили, что из-за вступления в Альянс Финляндия якобы "стала одной из ничего не решающих стран-членов НАТО" и "потеряла свой особый голос по международным делам".

При этом еще прошлым летом, когда Финляндия и соседняя Швеция объявили о намерении присоединиться к НАТО на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину, Путин заявил, что это не создает непосредственной угрозы России и что это "их дело". Кроме того, он издал, что расширение военной инфраструктуры на территории этого региона "вызовет зеркальный ответ" Кремля.