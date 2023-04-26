Последствия землетрясения: на востоке Турции продолжают рушиться дома. Фото и видео

После землетрясения 6 февраля на востоке Турции продолжают рушиться дома. В частности, в Малатье рухнуло 6-этажное сооружение.

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Как сообщает TRT Haber, 4 человека попали в больницу. Как известно, в начале февраля там обрушился многоквартирный дом Озбай на улице Запчиоглу в Бююк Мустафа Паша Махаллеси (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Власти заявили, что после инцидента в регион были направлены группы AFAD, пожарных и полиции.

Также в ходе расследования, проведенного бригадами, установлено, что среди обломков 6-этажного дома никого не обнаружено.

"Однако, полиция приняла меры предосторожности, обернув полосу вокруг обломков. С другой стороны, некоторые части обрушившегося здания также повредили стену соседнего здания. В результате заклинивания двери 4 человека, находившихся в здании, были эвакуированы с вмешательством бригад. Эти напуганные люди были направлены в больницу в качестве меры предосторожности", – сказано в сообщении.

4 человека госпитализированы. В то же время, губернатор Хулуси Шахин приехал в регион и проинспектировал его.

"Обрушившееся здание было сильно повреждено в результате землетрясения. Команды Управления водоснабжения и канализации Малатьи (MASKİ) чувствуют шум, исходящий от здания, во время работы и уходят, затем здание рушится", – сказал Шахин.

Также он отметил, что 4 человека были переведены в больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, мощное землетрясение, всколыхнувшее Турцию и Сирию 6 февраля, унесло более 50 тыс. жизней. В Турции, по последним данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций страны, погибли 44 218 человек. В Сирии жертвами стихийного бедствия, согласно последним заявлениям, стали 5914 человек.

–По словам президента Турции Реджепа Эрдогана, ущерб от разрушений, нанесенных землетрясениями на востоке и юго-востоке Турции, составляет примерно 104 млрд долларов США.

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