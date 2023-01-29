После теракта в Иерусалиме в Израиле заговорили об ослаблении требований к владению оружием для гражданских – The Jerusalem Post
После произошедших 27 и 28 января терактов в Иерусалиме в Израиле заговорили о необходимости увеличения количества разрешений на оружие для гражданских лиц. В частности, такую идею поддерживает министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.
Об этом пишет The Jerusalem Post. "Я хочу, чтобы на улицах было оружие, я хочу, чтобы израильские гражданские лица могли защитить себя", – отметил Бен-Гвир.
Он убежден, что увеличение количества разрешений на ношение и использование оружия вполне оправдано.
Об этом Бен-Гвир сказал, находясь в больнице, где получают лечение пострадавшие в результате теракта 28 января, который произошел на территории "Города Давида". Напомним, что там 13-летний подросток расстрелял отца и отпрыска.
Стрельца смогли нейтрализовать двое гражданских, которые имели при себе лицензированное оружие.
28 января состоялось заседание Кабинета Министров Израиля, на котором обсуждали теракты в Иерусалиме. Во время него премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что он подаст в Кабинет безопасности предложения по дополнительным шагам в борьбе с терроризмом.
"Это включает значительное ускорение выдачи разрешений оружия для уполномоченных гражданских лиц. Как мы не раз убеждались, это спасает жизни", – сказал премьер.
Добавим, что, по словам Бен-Гвира, сейчас 17 тысяч граждан Израиля ждут разрешения на получение огнестрельного оружия.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– В Иерусалиме в День памяти жертв Холокоста произошел теракт. Погибли 8 человек, многие получили ранения. Террорист начал стрелять в людей, когда они выходили из синагоги.
– В результате теракта погибла гражданка Украины.
– На утро после теракта, который произошел в День памяти жертв Холокоста, в Иерусалиме произошло новое вооруженное нападение. Злоумышленник открыл огонь на территории местной достопримечательности "Город Давида".
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