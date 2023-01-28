Гражданка Украины погибла во время теракта в Израиле – посольство

В результате теракта в Израиле, который произошел в День памяти жертв Холокоста погибла гражданка Украины. Всего в результате взрыва жертвами стали 8 человек.

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Трагедия произошла 27 января в Иерусалиме. Об этом сообщает посольство Украины в Израиле на своей странице в Facebook.

В дипломатическом ведомстве отметили, что глубоко обеспокоены и поражены ужасающими нападениями в Иерусалиме. В посольстве подчеркнули, что террор и насилие против мирного населения, против детей, недопустимы.

"С грустью сообщаем, что среди невинных жертв есть гражданка Украины. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и молимся за полное выздоровление раненых", – говорится в заявлении посольства.

Напомним, в Иерусалиме в День памяти жертв Холокоста произошел теракт, в результате которого погибли 8 человек. Также есть много раненых.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 ноября 2022 в Иерусалиме произошли теракты. Взрывы прогремели в людных местах. В результате происшествия были пострадавшие.

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