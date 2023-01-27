В Иерусалиме в День памяти жертв Холокоста произошел теракт: погибли 8 человек, много раненых. Видео

В Иерусалиме в День памяти жертв Холокоста произошел теракт. Погибли 8 человек. Также есть много раненых.

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Как сообщает The Jerusalem Post, была обстреляна синагога в районе Неве-Яаков. В результате пострадали десять человек, а террорист был ликвидирован силами безопасности после попытки сбежать (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Террорист начал стрелять в людей, когда они выходили из синагоги. Вскоре на место прибыли медики для оказания помощи пострадавшим.

"Мы увидели женщину и четырех мужчин, лежащих на дороге. Они получили огнестрельные ранения и не имели признаков жизни, и нам пришлось немедленно констатировать их смерть", – сказал фельдшер Фади Декидек.

По его словам, еще трое раненых, в том числе 70-летняя женщина в критическом состоянии, были госпитализированы.

На данный момент известно, что террорист вошел в храм во время молитвы и расстрелял верующих.

Также СМИ пишут, что спецназ ведет преследование второго террориста.

В то же время газета Yedioth Ahronoth сообщает, что теракт у иерусалимской синагоги устроил житель арабского района Шуафат в Восточном Иерусалиме.

В офисе премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что планируют провести экстренное совещание после нападения. Министр обороны Йоав Галант специально возвращается в Израиль с официальным визитом после смертельной стрельбы.

Кроме того, США осудили этот теракт. Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель сообщил, что официальные лица поддерживают связь со своими израильскими коллегами.

Отмечается, что убийства произошли через день после того, как израильские войска убили девять палестинцев в Дженине в ходе самого кровавого рейда на Западном берегу за последние годы.

Представитель террористической группировки ХАМАС назвал теракт в Иерусалиме "героическим актом мести за резню в Дженине". А высокопоставленный представитель "Исламского джихада" в секторе Газа высоко оценил нападение, заявив, что "стрельба является признаком того, что Западный берег и сектор Газа объединились против израильского врага".

Отметим, что именно 27 января 1945 года солдаты 1-го Украинского фронта из рядов Советской Армии освободили узников крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

За время существования этого концлагеря в нем погибло, по разным оценкам, от 1,5 до 2,2 млн человек. По общим оценкам, жертвами массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны, вместе с 4,5 млн. взрослых, стали 1,5 млн. детей.

"Холокост, приведший к истреблению одной трети евреев и бесчисленных жертв из числа представителей других меньшинств, будет всегда служить всем народам оговоркам об опасностях, таящих в себе ненависть, фанатизм, расизм и предвзятость", – говорится в резолюции.

Инициаторами принятия документа выступили Израиль, Канада, Австралия, Россия и США, а их соавторами – еще более 90 стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 ноября в Иерусалиме произошли теракты. Взрывы прогремели в людных местах. В результате происшествия были пострадавшие.

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