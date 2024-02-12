После интервью Карлсону: экс-президент Монголии эпически потроллил Путина историческими картами

Бывший президент Монголии Цахиагийн Элбегдорж отреагировал на интервью скандального журналиста Такера Карлсона с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Он напомнил ему историю и эпически потроллил российского президента картами.

Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Х, ранее известной как Twitter. Так президент Монголии обнародовал карту XIII века, где большая часть современной России входила в состав Монгольской империи.

"После разговора Путина. Я нашел историческую карту Монголии. Не волнуйся, мы – мирная и свободная нация", – написал Цахиагийн Элбегдорж с сарказмом.

Таким образом, он высмеял "исторические лекции" Путина во время интервью Карлсону.

Примечательно, что Цахиагийн Элбегдорж окончил Львовский военно-политический институт по специальности "военная журналистика".

С началом агрессии России против Украины, он выступил в поддержку Украины. А в сентябре 2022 года выступил с призывом к россиянам избегать мобилизации и участия в преступной войне, а для бурят, калмыков и тувинцев эмигрировать в Монголию.

Напомним, диктатор Владимир Путин обвинил в нападении нацистской Германии на Польшу в 1939 году самих поляков. По версии военного преступника, Польша "заставила" Адольфа Гитлера на себя напасть, поскольку "заигралась" и оказалась "слишком несговорчивой".

Как сообщал OBOZ.UA, интервью было опубликовано 8 февраля. Российский диктатор повторил множество уже известных тезисов пропаганды, например, о том, что "Украина как государство никогда не существовало". В этот раз Путин заявил, что Украину якобы придумали Иосиф Джугашвили (Сталин) и поляки.

В Белом доме призвали не поддаваться на ложь диктатора Владимира Путина в интервью скандальному журналисту Такеру Карлсону. Там отметили, что слова президента РФ не нужно "считать чистой монетой".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что канадцы не поддадутся влиянию пропаганды, которую российский диктатор Владимир Путин пытался донести до Запада из-за своего интервью.

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