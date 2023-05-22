Посла Японии в Китае вызвали в МИД в связи с заявлениями саммита G7: Токио обвинили в 'заговоре'

Заместитель министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун в воскресенье вызвал посла Японии в Китае Хидэо Таруми в связи с заявлениями саммита G7 в Хиросиме. Токио обвинили в "заговоре".

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Об этом сообщает китайский международный новостной телеканал CGTN. Отмечается, что коммюнике лидеров "Большой семерки" и другие документы, принятые на саммите в Японии, содержат комментарии, "призванные раздуть китайскую тематику".

Сунь заявил, что Япония, председательствующая в G7, вступила в сговор с другими странами, очерняя и нападая на Китай, а также грубо вмешиваясь во внутренние дела Китая.

"Это нарушает основные принципы международного права и дух четырех политических документов между Китаем и Японией и подрывает суверенитет, безопасность и интересы Китая в области развития", – сказал Сунь.

"Китайская сторона сильно недовольна и решительно выступает против", – добавил он.

Заместитель министра иностранных дел Китая также отметил, что тайваньский вопрос лежит в основе основных интересов Китая. По его словам, это вопрос, который касается политической основы китайско-японских отношений и красной черты, которую нельзя переходить.

Сунь добавил, что ситуация в Гонконге, Синьцзяне и Сизане являются внутренними делами Китая и не терпят вмешательства со стороны внешних сил.

Сунь также отверг обвинения в "экономическом принуждении" и "долговой ловушке" и заявил, что Соединенные Штаты являются инициаторами нарушения международного порядка и правил и нарушения работы мировой экономики.

По его словам, Китай твердо привержен оборонительной ядерной стратегии. Он выполнил свое обещание "не применять первым" ядерное оружие и всегда поддерживал свой ядерный потенциал на минимальном уровне, требуемом национальной безопасностью.

"Китай – единственная из пяти ядерных держав, давшая такие обещания", – подчеркнул Сунь.

Он призвал японскую сторону исправить свое отношение к Китаю, понять его стратегическую автономию, придерживаться принципов четырех политических документов между Китаем и Японией и действительно способствовать стабильному развитию китайско-японских отношений с конструктивной позицией.

Напомним, россияне крайне недовольны проведением саммита G7 в Химосиме, Япония, с участием президента Украины Владимира Зеленского. Власть РФ заявила о "грязной репутации" стран, входящих в "Большую семерку".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Сунак и Зеленский встретились в кулуарах саммита G7 в Хиросиме (Япония). Лидеры эмоционально поприветствовали друг друга;

– ради участия Зеленского во встрече G7, организаторы изменили расписание. Президент Украины прибыл в страну в субботу, 20 мая, а 21 числа, в заключительный день саммита, примет участие в официальных мероприятиях.

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