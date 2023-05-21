В РФ закатили истерику из-за саммита G7 с Зеленским и издали, что у всех стран 'грязная репутация'

Россияне крайне недовольны проведением саммита G7 в Химосиме, Япония, с участием президента Украины Владимира Зеленского. Власть РФ заявила о "грязной репутации" стран, входящих в "Большую семерку".

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Об этом стало известно из пресс-службы Министерства иностранных дел Российской Федерации. Оккупанты негативно высказались о странах-членах саммита, указав на их "деградацию".

"В японской Хиросиме завершилась встреча в верхах так называемой "Группы семи". Ее основной итог – набор заявлений, насыщенных одиозными пассажами антироссийского, а также антикитайского характера. Таким образом, в очередной раз результатом мероприятия "семерки" становятся политизированные решения, направленные на прочерчивание разделительных линий в международных отношениях", – пишут оккупанты.

Также в российском МИД заявляют о "деградации" стран G7 и "превращении их в инкубатор".

"Семерка" буквально "зациклилась" на всеобъемлющей конфронтации с Россией. Усилиями США она взяла на себя функции штаба планирования санкционных мер и других элементов "гибридной" войны против нашей страны, включая определение масштаба и сроков западных военных поставок киевскому режиму. В этом сегодня смысл существования объединения. Результаты саммита это подтверждают. Упорствуя в демонстрации своего намерения нанести России "стратегическое поражение", руководители стран "семерки" доставили на свою встречу управляемого ими же главаря режима в Киеве и окончательно превратили хиросимское мероприятие в пропагандистское шоу", – говорится в источнике.

Россияне буквально назвали репутацию ведущих стран грязной.

"Каждая из стран "семерки" кичится своим реноме в деле защиты демократических ценностей. Вместе с тем на деле ни один участник этого клуба не может похвастаться чистотой репутации в части уважения международных прав и свобод. История всех этих государств сопряжена с угнетением и ущемлением в правах других", – сообщили в ведомстве.

Примечательно, что в МИД РФ заявили, что выбор места проведения саммита был не случайный – якобы это сделано для того, чтобы препятствовать развитию отношений России и КНР.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Сунак и Зеленский встретились в кулуарах саммита G7 в Хиросиме (Япония). Лидеры эмоционально поприветствовали друг друга;

– ради участия Зеленского во встрече G7, организаторы изменили расписание. Президент Украины прибыл в страну в субботу, 20 мая, а 21 числа, в заключительный день саммита, примет участие в официальных мероприятиях.

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