'Ты сделал это!' Сунак на радостях едва не расцеловал Зеленского в Японии

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Владимир Зеленский встретились в кулуарах саммита G7 в Хиросиме (Япония). Лидеры эмоционально приветствовали друг друга.

Видео дня

Видео встречи опубликовал телеканал Sky News. Политики обнялись, а затем Сунак похлопал Зеленского по спине и сказал: "Рад тебя видеть. Ты сделал это (приехал на саммит. – Ред.)" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

В свою очередь президент Украины, отвечая журналистам на вопрос, был ли этот день удачным для его страны, улыбнулся, кивнул и сказал: "Спасибо".

В своем Twitter премьер Британии обнародовал совместное фото с Зеленским и написал: "Украина, мы никуда не уйдем".

Как сообщил украинский президент в своем Telegram, он и Сунак обсудили дальнейшую реализацию договоренностей, достигнутых во время переговоров в Великобритании 14 мая.

Также говорили о развитии двусторонних отношений и скоординировали позиции в преддверии участия в саммите "Большой семерки".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Страны G7 осудили войну РФ против Украины в заключительном коммюнике саммита и пообещали Киеву поддержку "до тех пор, пока это необходимо для установления всеобъемлющего, справедливого и прочного мира".

– В совместном заявлении, согласованном в Хиросиме, Россию призвали прекратить агрессию и немедленно, полностью и безоговорочно вывести свои войска и технику со всей международно признанной территории Украины.

– На саммите было решено ввести новые санкции против российских алмазов. Также планируется дальнейшее ограничение банковской сферы России и предоставление финпомощи Украине.