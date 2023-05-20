"Ты сделал это!" Сунак на радостях едва не расцеловал Зеленского в Японии
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Владимир Зеленский встретились в кулуарах саммита G7 в Хиросиме (Япония). Лидеры эмоционально приветствовали друг друга.
Видео встречи опубликовал телеканал Sky News. Политики обнялись, а затем Сунак похлопал Зеленского по спине и сказал: "Рад тебя видеть. Ты сделал это (приехал на саммит. – Ред.)" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).
В свою очередь президент Украины, отвечая журналистам на вопрос, был ли этот день удачным для его страны, улыбнулся, кивнул и сказал: "Спасибо".
В своем Twitter премьер Британии обнародовал совместное фото с Зеленским и написал: "Украина, мы никуда не уйдем".
Как сообщил украинский президент в своем Telegram, он и Сунак обсудили дальнейшую реализацию договоренностей, достигнутых во время переговоров в Великобритании 14 мая.
Также говорили о развитии двусторонних отношений и скоординировали позиции в преддверии участия в саммите "Большой семерки".
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Страны G7 осудили войну РФ против Украины в заключительном коммюнике саммита и пообещали Киеву поддержку "до тех пор, пока это необходимо для установления всеобъемлющего, справедливого и прочного мира".
– В совместном заявлении, согласованном в Хиросиме, Россию призвали прекратить агрессию и немедленно, полностью и безоговорочно вывести свои войска и технику со всей международно признанной территории Украины.
– На саммите было решено ввести новые санкции против российских алмазов. Также планируется дальнейшее ограничение банковской сферы России и предоставление финпомощи Украине.
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