Пощечина, инцест на красной дорожке и отказ Зеленскому: самые большие скандалы премии ''Оскар''

13 марта в Лос-Анджелесе состоится ежегодная 95-я церемония награждения премией Оскар, главного признания Американской академии кинематографических искусств и наук. Это событие традиционно остается самым ожидаемым и ярким для всех любителей качественных, популярных фильмов, страстных поклонников актеров и самого бомонда киноиндустрии.

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Неудивительно, что столь заметное мероприятие не обходится без скандалов. Порой именно инциденты на красной дорожке или в торжественном зале таблоиды обговаривают дольше, чем работу, получившую "Оскар". OBOZREVATEL собрал наиболее нашумевшие истории, и конечно упомянул, куда успела вляпаться Киноакадемия в 2023 году еще до открытия церемонии.

Перфоманс великого Брандо

На премии 1973 года легендарная кинолента "Крестный отец" стала лауреатом Оскара сразу в трех номинациях. В том числе "за лучшую мужскую роль" актера Марлона Брандо в образе Вито Корлеоне. Однако, когда его коллега Роджер Мур назвал имя победителя и пригласил на сцену, вместо фаворита зрителей из зала вышла представительница племени апачи Сачин Литтлфизер. Она была отправлена Брандо вместо себя, как манифест против несправедливого пренебрежения Академии коренными населениями Америки.

Этот поступок выдающегося актера вызвал большой резонанс в Штатах 70-х. Поклонники Брандо оценили его мужество и политический жест в рамках награждения, а критики осудили за то, что вместо личного выступления отправил неопытную девушку, поставив ее в неловкое положение.

Не очень родственный поцелуй

Премия "Оскар" 2000 года стала знаковой для американской актрисы Анджелины Джоли, получившей награду за роль второго плана в ленте "Прерванная жизнь". Обращаясь к зрителям с торжественной речью, она призналась в любви к родному брату Джеймсу Хейвену, который поддерживал ее все это время.

Поздней папарацци успели запечатлеть их целующимися совсем не как брат с сестрой. Смелый эпатажный поступок молодой актрисы покорил гостей церемонии не меньше, чем убедительная игра в картине Мэнголда.

Слишком "белый" "Оскар"

В 2015 году нешуточный скандал разразился на фоне того, что все актеры и актрисы, номинированные на премию "Оскар" принадлежали к европеоидной расе. Активисты движения в интересах чернокожих Black Lives Matter буквально забросали жалобами Академию. Тогда представители кинообщества оправдывались тем, что подбирают к награждению самых талантливых актеров, а не по принципу цвета кожи или разреза глаз.

Впрочем, либеральные ценности оказались более убедительными, поэтому с тех пор каждая очередная церемония предполагает наличие номинантов с черным цветом кожи.

Самый эпатажный наряд

Так уже на открытии 91-й церемонии первым, что привлекло пристальное внимание прессы и зрителей, стал "смокинг" американского актера Билли Портер. Будучи открытым геем, он выбрал черное бархатное платье, которое сверху было увенчано классической рубашкой, пиджаком и галстуком-бабочкой. Таким образом артист решил исправить "несправедливость", когда все восторгаются роскошными платьями женщина на красной дорожке и почти целиком игнорируют туалеты мужчин.

Отстоял честь жены

Грандиозный скандал в прошлом году был вызван поступком актера Уилла Смита, который осадил оплеухой ведущего церемонии Криса Рока. Тот неудачно пошутил над прической супруги Смита, Джады Пинкетт, вынужденной стричься на лысо из-за хронической алопеции.

Юморист решил провести аналогию Джады с героиней фильма "Солдат Джейн", где актриса постоянно лысая. Поначалу видно, как Смит смеется над шуткой, но внезапно заметил, что его жена смутилась. Тогда он вышел на сцену к ничего не подозревающему Року и нанес удар по щеке. После этого Смит покинул сцену со словами: "Больше никогда не упоминай мою жену".

Ни слова об украинской войне

Хотя до открытия церемонии "Оскар" 2023 года еще остается время, слава о ней уже стала скандальной. Причина в повторном отказе президенту Украину Владимиру Зеленскому, имевшему намерение обратиться к многомиллионной аудитории, напомнить о кровопролитной войне, которую ведет Россия и лично диктатор Путин. Увы, для крайне либеральных сил, стоящими за кинопремией, самая страшная война в Европе XXI столетия представляет собой "локальный конфликт белых".

Напомним, что украинцы не раз удостаивались самой выдающейся награды в киноиндустрии "Оскар". В частности, 5 культурных деятелей из Украины получили заветную статуэтку, чем прославили свою родину на мировой арене.

Как сообщал OBOZREVATEL, европейская картина об украинских детях в условиях войны на Донбассе номинирована на престижную премию "Оскар". "Дом из заноз" стал одним из пяти претендентов на победу в номинации "лучший документальный фильм".

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