Организаторы кинопремии 'Оскар' снова отказали Зеленскому в выступлении во время церемонии награждения — Variety

Американская академия киноискусства "Оскар" уже второй год подряд отказывает лидеру Украины Владимиру Зеленскому в трансляции обращения о военных преступлениях России на церемонии открытия. Офис президента в Киеве и его представители не смогли получить даже комментариев, которыми бы обосновывался отрицательный ответ.

Видео дня

Об этом сообщило издание Variety. Запрос от украинского политика поступил после того, как ряд социологических опросов показал, что среднестатистические граждане США стали меньше поддерживать масштабную поддержку ВСУ, поскольку это заметно отражается на их личном материальном состоянии.

В то же время Зеленский после эффектного выступления на 73-й церемонии Берлинского кинофестиваля был убежден, что руководство "Оскара" изменит свою прошлогоднюю позицию и выделит ему несколько минут эфирного времени на канале ABC. Однако в очередной раз Академия предпочла позиционировать себя как отрасль, сосредотачивающаяся на вкладе кинематографического сообщества и держаться подальше от чего-либо политического.

Напомним, что на аналогичную просьбу украинского гаранта отказом ответила и ФИФА накануне чемпионата мира по футболу. Причем, правительство Катара, страны, принимавшей спортивное событие, поддержало Зеленского и согласилось транслировать его обращение на многомиллионную аудиторию по всему миру.

Поздней слова президента Украины, которые так и не были озвучены на главном стадионе 2023 года, опубликовали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, европейская лента об украинских детях в условиях войны на Донбассе номинирована на престижную премию "Оскар". "Дом из заноз" стал одним из пяти претендентов на победу в номинации "лучший документальный фильм".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!