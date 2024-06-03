Евросоюз устал: почему Венгрия может потерять "любые серьезные должности" из-за Украины

Как сообщает американская пресса, в скором времени ожидается политическое решение об отстранении Венгрии от контроля над процессом расширения ЕС.

Речь идет о нежелании в руководящих кругах Евросоюза, чтобы пост еврокомиссара по вопросам расширения продолжал занимать венгр Оливер Варгеи или любой другой представитель Венгрии. Отмечается, что такое ограничение может быть применено на фоне затягивания Венгрией начала переговоров о вступлении Украины в ЕС и тесных связей венгерской власти с Российской Федерацией.

Пророссийская политика Венгрии вынуждает ЕС к более решительным действиям

Американские журналисты, в частности, уже прямо указывают на усталость Евросоюза от постоянного обструкционизма премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по отношению к Украине, который принципиально блокирует почти все проукраинские инициативы. Таким образом, назревает политическое решение лидеров стран ЕС о своеобразном наказании Будапешта с предоставлением в будущем венгерским представителям лишь второстепенных должностей в следующей Еврокомиссии.

Необходимо отметить, что действующий еврокомиссар по евроинтеграции венгр Оливер Варгеи по должности оказывает значительное влияние на переговоры по расширению Европейского Союза, однако продолжает по указанию правительства Орбана блокировать украинские интеграционные усилия. Ряд ведущих стран ЕС не хотят, чтобы Варгеи и далее занимал этот пост, и обвиняют его в подрыве политики в отношении стран-кандидатов на вступление в ЕС.

Скандал с премьером Грузии также играет против Оливера Варгеи

Посол Венгрии в Евросоюзе Оливер Варгеи получил должность еврокомиссара в 2019 году, однако тогда его назначение было воспринято как "мировое соглашение", чтобы удержать правоконсервативное правительство Орбана Венгрии в орбите влияния ЕС. В настоящее время миссия европейского комиссара по соседству и расширению состоит в ответственности и надзоре за процессом присоединения к ЕС потенциальных новых государств-членов и отношениями со странами – соседями Евросоюза. На эту должность в Еврокомиссии под председательством Урсулы фон дер Ляйен должно быть переназначение во время выборов Европарламента в 2024 году.

Кроме "саботажа" украинской евроинтеграции, Оливера Варгеи обвиняют в недавнем скандале с Грузией. В частности, грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что "один из еврокомиссаров" предупредил его о санкциях в случае принятия скандального закона "об иноагентах", вспомнив о покушении на главу правительства Словакии Роберта Фицо. Как потом признался сам Варгеи, это был он, но, по его словам "определенная часть телефонного разговора была вырвана из контекста".

Некоторые страны прямо обвиняют Венгрию в саботаже украинской евроинтеграции

В целом, как сообщают источники в руководящих кругах Европарламента, "вряд ли существует "даже вопрос о том, чтобы Венгрии разрешили контролировать любую серьезную должность" в новой Еврокомиссии. "Это то, что мы получаем, поставив лису руководить курятником" – такова была прямая речь европейского чиновника, которую цитирует Politico. Однако Венгрия пока надеется на сохранение за своим представителем влиятельной должности, которую занимает Варгеи.

Следует также упомянуть, что на прошлой неделе министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал Венгрию прекратить задержку многомиллионного военного пакета для Киева. Также литовский министр прямо обвинил Будапешт в ответственности за неспособность Европы представить последовательную позицию по войне в Газе и полномасштабному вторжению России в Украину. Ландсбергис откровенно отметил: "Почти все наши дискуссии и необходимые инициативы и решения ЕС блокируются только одной страной", намекая на деструктивные действия Венгрии в руководящих органах Евросоюза.

Итак, как неоднократно писал OBOZ.UA, Венгрия рано или поздно должна получить определенные "штрафы" за пророссийскую политику, которая мешает общеевропейским инициативам и проектам.

С другой стороны, учитывая возможности ЕС, Венгрия пока почти не получала никаких действительно серьезных санкций со стороны европейского сообщества. В общем, кейс еврокомиссара по евроинтеграции Варгеи – лишь пример того, насколько Евросоюз стал заложником собственной бюрократии и слепого следования инструкциям и нормам.

Фактически одна страна, в данном случае Венгрия, умело используя юридические нормы, может кардинально влиять почти на всю глобальную политику ЕС, особенно в отношениях с Украиной и Россией. Поэтому, как уже не раз отмечалось нами, только решительные действия против Венгрии и изменения уставных документов ЕС для обеспечения единодушия в принятии решений могут изменить эту весьма проблемную для Евросоюза и Украины ситуацию.